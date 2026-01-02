Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı ve Acarlar Longozu 605 bin ziyaretçi ağırladı

Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı ile Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı olma özelliğini taşıyan Acarlar Longozu'nu 2025 yılında toplam 605 bin kişi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Ormanı ve Acarlar Longozu geçen yıl doğaseverlerin uğrak adresleri arasında yer aldı.

Yürüyüş parkurları, dinlenme alanları ve spor aktivitelerine uygun yapısı bulunan İl Ormanı, aileler, gençler ve sporla ilgilenenler tarafından dört mevsim tercih ediliyor.

İl Ormanı Tabiat Parkı, 2025'te doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen 255 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Karasu ve Kaynarca ilçeleri arasında 24 kilometrekarelik alanda yayılan Acarlar Longozu ise 2025 yılında 350 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Nilüferleri, zengin su ekosistemi ve özgün doğal manzarasıyla dikkat çeken longoz, Sakaryalıların yanı sıra şehir dışından gelen misafirlerden de ilgi görüyor.