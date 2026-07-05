Haberler

Sis, yağmur, çamur dinlemediler, 116 yıllık geleneği yaşattılar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Dikmen Yaylası'nda 116. kez düzenlenen geleneksel şenlik, yaklaşık 12 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. Sis, yağmur ve çamura rağmen vatandaşlar horon oynayarak eğlendi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası'nda yapılan geleneksel şenliklerin 116'ncısı yaklaşık 12 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sis, yağmur ve çamura aldırış etmeden vatandaşlar kol kola horon oynadı.

Dikmen Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, 116 yıl önce atalarından kalma yayla şenliği geleneğini bu yıl da devam ettirdi. Sakarya'nın en yüksek noktası olan Dikmen Yaylası'nda düzenlenen şenliğe yaklaşık 12 bin kişi katıldı. Dikmen Mahalle Muhtarlığı ile Dikmen Köyü Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen şenliğe katılan vatandaşlar sis, yağmur ve çamura aldırış etmeden gönüllerince eğlenip horon oynadı. Cuma günü başlayan şenlikler bu akşam son bulacak.

"Bu gelenekler, bizlere, gurbette olan insanlara kültürlerini unutturmuyor"

Şenlik için il dışından gelen Enes Kahraman, "Zaman bazı şeyleri değiştiriyor mesela eskiden çepni kültüründe yazın insanlar yaylara gide ve hayvanlarını otlatırlar bu arada köydeki tarlalarda da ot oluşur. Yayladaki insanlar köye döner ve burada otlarını temizlerler ve eğlence yaparlar. Hayvancılık bitti ama kültür değişmedi. İnsanlar yine toplaşım, giyimiyle kuşamıyla eğlence yapıyorlar buda muazzam bir durum. Çok azdır böyle yüz yıllık gelenekler. Bu gelenekler, bizlere, gurbette olan insanlara kültürlerini unutturmuyor. Burada büyük emek var ve emeğin yanı sıra İzmit, Sakarya gibi çevre illerin burada toplaşım ve birlik olması bile bu kültürün yaşatılmasına değer bence" dedi.

"Biz bir mirası devir aldık ve inşallah bizden sonrakilere devredeceğiz

Dikmen Köyü Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Seyhan Pektemek, "Geçmiş yıllarda yapılan şenliklerin üstüne koyarak bu sene ayrı bir güzellik olmasını istiyoruz. Hava şartlarına rağmen oyun oynayıp çalgı çalabiliyoruz. Biz, Trabzon'dan gelmeyiz ve oradaki kültürümüzü burada yaşatıyoruz. Biz bir mirası devir aldık ve inşallah bizden sonrakilere devredeceğiz" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu

Milyonların katıldığı cenazede herkes aynı detaya odaklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar: Hikmet mi, başka bir şey mi bilemedik

Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar! Vatandaşlar şaşkın

Sakarya Valiliği'nden fuhuş operasyonu iddiasına yalanlama

Şehri karıştıran fuhuş operasyonu! Valilikten beklenen açıklama geldi
9'uncu kattan düşen 1,5 yaşındaki Doruk hayatını kaybetti

Bir anlık dalgınlık faciaya dönüştü! 1,5 yaşındaki Doruk kurtarılamadı
Böyle vicdansızlık olur mu? Tartışma yaşayıp minik bebeklerini yol ortasına attılar

Böyle vicdansızlık olur mu? Görüntü büyük infial yarattı
Temizlik işçisi yol kenarında bulduğu 3,5 milyon TL değerinde altın dolu çantayı polise teslim etti

Temizlik işçisi yol kenarında buldu! İçindekiler baygınlık geçirtir
Ankara'da jet sesleri duyulacak! Valilikten vatandaşlara uyarı

Ankara için saat verip vatandaşları uyardılar: Sakın tedirgin olmayın
İstanbul'un dev oteli rekor bedelle satışa çıktı

İstanbul'un ünlü oteli satışa çıkarıldı! Fiyatı dudak uçuklatıyor