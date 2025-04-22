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Sakarya 15. Uluslararası Halk Oyunları Festivali Kortej Yürüyüşüyle Başladı

Sakarya 15. Uluslararası Halk Oyunları Festivali Kortej Yürüyüşüyle Başladı
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Sakarya'da düzenlenen '15. Uluslararası Halk Oyunları Festivali', 23 Nisan etkinlikleri ile kortej yürüyüşüyle başladı. 8 ülkeden çocuklar, geleneksel oyunlarını sergileyerek ve bayraklarını taşıyarak vatandaşların destek gösterilerine maruz kaldı.

Sakarya'da farklı ülkelerden geleneksel halk danslarının sergileneceği "Sakarya 15. Uluslararası Halk Oyunları Festivali", kortej yürüyüşüyle başladı.

"Uluslararası Halk Oyunları Festivali" ile "Halk Oyunları Şöleni"nin birleştirilmesiyle uluslararası organizasyona dönüştürülen festivalin ilk gününde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri düzenlendi.

Çark Caddesi'nden başlayıp Demokrasi Meydanı'nda sona eren korteje 8 ülkeden çocuklar katıldı. Yürüyüş boyunca ellerinde ülkelerinin bayraklarını taşıyan öğrenciler, aynı zamanda yöresel oyunlarını da oynadı. Yürüyüş güzergahındaki vatandaşlar öğrencileri alkışlarla destekledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar, programda yaptığı konuşmada, festivalin sadece halk danslarına yer verilen bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda geçmişle bağ kurulmasını sağlayan, gelenekleri yaşatan ve geleceğe taşıyan kültürel miras şöleni olduğunu vurguladı.

Festivalde emeği geçenlere teşekkür eden Acar, sahne alacak ekiplere başarılar diledi.

Yürüyüşün ardından Türkiye, Bosna Hersek, Gagavuzya, Kırım, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova ve Polonya'dan öğrenciler, Demokrasi Meydanı'nda geleneksel oyunlarını sergiledi.

Çeşitli halk dansları gösterilerinin sunulacağı festival, 24 Nisan'da sona erecek.

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Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Kültür Sanat
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