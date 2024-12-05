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Şair Sezai Sarıoğlu, hayat ve şiir üzerine çarpıcı yorumlarda bulundu

Şair Sezai Sarıoğlu, hayat ve şiir üzerine çarpıcı yorumlarda bulundu
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Gazeteci, şair ve yazar Sezai Sarıoğlu, Papirüs programının konuğu oldu. Şiirin insanı sevmeye yarayan en samimi ifadelerden biri olduğunu belirten Sarıoğlu, sanatın evrensel değerine vurgu yaptı. Edebiyat serüveninde annesinin rolünün büyük olduğunu belirten Sarıoğlu, 'Benim edebiyat hikayemin %51'i annemdir' dedi.

Papirüs programının bu haftaki konuğu gazeteci, şair ve yazar Sezai Sarıoğlu oldu. Mesut Şenol ve Erinç Büyükaşık'ın moderatörlüğünde gerçekleşen programda, Sarıoğlu şiir, edebiyat ve hayat üzerine çarpıcı yorumlarda bulundu.

"ŞİİR İNSANI SEVMEYE YARAR"

Şiirin insana dair en samimi ifadelerden biri olduğunu belirten Sarıoğlu, "Şiir insanı sevmeye yarar" diyerek sanatın evrensel değerine vurgu yaptı. Şiirin yalnızca bir yazı biçimi olmadığını, aynı zamanda bir duygusal bağ kurma yöntemi olduğunu ifade etti.

"EDİTÖRÜM ANNEMDİR"

Edebiyat serüveninde annesinin rolünün büyük olduğunu belirten Sarıoğlu, "Benim edebiyat hikayemin %51'i annemdir" dedi. Şair, geçmişin izlerini takip etmeden ne şiirin ne de edebiyatın mümkün olabileceğini söyledi.

"DÜNYAYI YORUMLAMAK SİYASETE BIRAKILAMAZ"

Sarıoğlu, şiirin ve edebiyatın siyasetten bağımsız düşünülemeyeceğini belirterek, "Dünyayı yorumlamak ve değiştirmek siyasete bırakılmayacak kadar ciddi bir iş" yorumunda bulundu. Şiirin dilin kurulu düzenine karşı bir duruş olduğunu da sözlerine ekledi.

"HAYATIMIN ÖZETİ: NAR TANELERİ"

Kendini bir eserle özetlemesi istendiğinde, "Nar Taneleri" adlı kitabını işaret eden Sarıoğlu, bu eserin onun ruhunu ve edebi bakış açısını en iyi temsil eden yapıt olduğunu söyledi.

Haberler.com / Musa Kara - Kültür Sanat
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