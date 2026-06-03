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Sağlık çalışanları "Sağlığın Melodileri" konseri verdi

Sağlık çalışanları 'Sağlığın Melodileri' konseri verdi
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Ankara Bilkent Şehir Hastanesi sağlık çalışanlarından oluşan Türk müziği topluluğu, CSO Ada Ankara'da 'Sağlığın Melodileri' konseri verdi. Cengiz Taşkent şefliğindeki koro, Türk Sanat Müziği repertuvarıyla dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarından oluşan Türk müziği topluluğu, "Sağlığın Melodileri" konseriyle sanatseverlerle bir araya geldi.

CSO Ada Ankara Tarihi Salon'daki konserde, Cengiz Taşkent şefliğindeki koro, Türk Sanat Müziğinden oluşan repertuvarıyla dinleyiciyle buluştu.

Program boyunca dinleyiciler, seslendirilen eserlere eşlik etti.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız
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