Üye Girişi
Haberler
Suriye'de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı

Suriye'de tansiyon yükseliyor! Muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdılar

 Muhalifler terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Tel Rıfat'ı tamamen kuşattı

Kritik önemdeki şehir tam kuşatmaya alındı

 Rejim karşıtı Suriye Milli Ordusu, Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirdi

Savaşın seyrini değiştirecek hamle! Lojistik hattını kestiler
Halep Havalimanı'ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan

Rus bayrağını indirip ateşe veren asker o anları Türkçe anlattı

Safranbolu'ya Yoğun İlgi: Yerli ve Yabancı Ziyaretçiler Tarihi Kasabayı Keşfediyor

Safranbolu'ya Yoğun İlgi: Yerli ve Yabancı Ziyaretçiler Tarihi Kasabayı Keşfediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, hafta sonu tatilinde gelen yerli ve yabancı turistlerle dolup taşıyor. Ziyaretçiler, tarihi ve kültürel zenginlikler içerisinde keyifli bir gün geçirirken, İstanbul ve Kırklareli'nden gelen konuklar bölgenin güzelliklerini övüyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesini ziyaret eden yerli ve yabanı ziyaretçiler, tarihi ve kültürel dokuya sahip Osmanlı kasabasında keyifli vakit geçirme imkanı buluyor.

Hafta sonu tatilinde ilçeye günübirlik gelen veya konaklayan turistler, Arnavut kaldırımlı sokakları ve tarihi çarşıyı gezdi.

Ziyaretçiler, yokuşların çokluğu ve hafta sonu yoğunluğu nedeniyle uzun süren gezintilerinin ardından Hıdırlık Tepesi'nden şehir manzarasını seyrederek yorgunluklarını attı.

İstanbul'dan gelen Hidayet Kaya, AA muhabirine, ilk defa geldiği ilçeyi çok beğendiğini belirterek, "Güzel manzarası var. Gerçekten çok şahane. Açıkçası tarihi yapılar çok hoşumuza gitti." dedi.

Kırklareli'den gelen Sudenaz Sargın da Safranbolu'yu çok beğendiğini dile getirdi.

Alp Eren Ertan da ilçeye ilk kez geldiğini, Tarihi Çarşı'yı gezdiğini ve çok beğendiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Cihan Öğüç - Kültür Sanat
img

Kritik önemdeki şehir tam kuşatmaya alındı
img

Çorbacıda kendini vurdu, işletmeci kameranın fişini çekti
img

Suriye Devlet Başkanı Esad sessizliğini bozdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Amerikan Hastanesi Başhekimi neden öldü, İsmail Bozkurt hasta mıydı? Tottenham Fulham CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Tottenham Fulham maçı ne zaman? Manchester Utd Everton CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Manchester Utd Everton maçı ne zaman? Chelsea Aston Villa CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Chelsea Aston Villa maçı ne zaman? Şanlıurfaspor Keçiörengücü CANLI İZLE şifresiz! TFF 1. Lig Şanlıurfaspor Keçiörengücü maçı ne zaman? Bursaspor Artvin Hopa CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursaspor Artvin Hopa maçı ne zaman? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 1 Aralık 2024 Cuma Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 1 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Chelsea - Aston Villa Maçı Yayın Bilgileri İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 1 Aralık Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 1 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 1 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.