Safranbolu Çocuk Şenlikleri Kral Şakir ile renklendi

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Çocuk Şenlikleri, Kral Şakir'in tiyatrosu ve yaratıcısı Varol Yaşaroğlu ile çocukları buluşturdu. Şenliklerde çocuklar tiyatrolar izlerken, seminerlerle bilgileniyor ve ünlü yazarlarla buluşma fırsatı yakalıyor.

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen Çocuk Şenlikleri 2. gününde, binlerce çocuğu ve ailesini, çizgi film karakteri Kral Şakir'in tiyatrosu ve Kral Şakir'in yaratıcısı Varol Yaşaroğlu ile buluşturdu.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi, Çocuk Şenlikleri ile tarihinin en kalabalık günlerini yaşıyor. Ara tatillerini dolu dolu geçiren çocuklar, tiyatrolar ve sihirbazlık gösterileri ile doya doya eğlenirken; düzenlenen seminerler ile bilgileniyor ve ünlü yazarlar ile buluşma şansı yakalıyor.

Şenliklerin ikinci günü, milyonlarca çocuğun sevgilisi Kral Şakir'in interaktif tiyatrosu ve Kral Şakir'e hayat veren ünlü karikatürist Varol Yaşaroğlu'nun imza gününe ev sahipliği yaptı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Çocuklarımızın mutluluğunu görmek onların sevinci ile neşelenen aileleri görmek ve bu coşkuyu yaşamak bize yeter. Safranbolu halkımızın yüzü hep gülsün diye çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.