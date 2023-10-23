Sadık Ahmet Filminin Çekimleri Tamamlandı
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MCG Film Medya tarafından yapılan Sadık Ahmet filmi, Batı Trakya Türklerinin mücadelesini anlatıyor. Filmin çekimleri tamamlandı ve gelecek yıl vizyona girecek. Dr. Sadık Ahmet'in adalet arayışındaki mücadelesi seyircilerle buluşacak.
Yapımı MCG Film Medya, yapımcılığı Mahmut Cüneyt Göz tarafından üstlenilen "Sadık Ahmet" filminin çekimleri tamamlandı.
Batı Trakya Türklerinin mücadelesini dünyaya duyuran Dr. Sadık Ahmet'in hayat hikayesini anlatan film, gelecek yıl vizyona girecek.
Proje tasarımı ve kreatif yapımcılığı Muhammet Usta'ya, senaryosu Mert Dikmen'e ait filmin yönetmen koltuğunda Hakan Yonat oturuyor. Filmde, oyuncu Turgay Aydın'ın canlandıracağı Dr. Sadık Ahmet'in adalet arayışında geçen mücadelesi seyircilerin dikkatine sunulacak.
Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Nur Fettahoğlu, Erkan Can, Ozan Akbaba, Renan Bilek, İlker Aksum, Taner Rumeli, Burak Satıbol, Uğur Yücel, Erdal Beşikçioğlu, Suzan Kardeş ve Doğukan Güngör yer alıyor.