Haberler ›› Kültür Sanat ›› Sadık Ahmet Filminin Çekimleri Tamamlandı

Sadık Ahmet Filminin Çekimleri Tamamlandı

MCG Film Medya tarafından yapılan Sadık Ahmet filmi, Batı Trakya Türklerinin mücadelesini anlatıyor. Filmin çekimleri tamamlandı ve gelecek yıl vizyona girecek. Dr. Sadık Ahmet'in adalet arayışındaki mücadelesi seyircilerle buluşacak.