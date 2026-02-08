Haberler

Şabanözü yaranları kadınları misafir etti

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde ahilik kültürünün önemli bir parçası olan yaran geceleri, bu yıl son kez kadınları misafir etti. Büyük baş ağa İsmail Büyüköz, kadınların bu gelenekteki önemine vurgu yaptı.

Son yaran gecesine ilişkin açıklamalarda bulunan büyük baş ağa İsmail Büyüköz, kendilerine her zaman destek veren ve yanlarında olan kadınlar, anneler ve kardeşlere teşekkür etmek amacıyla bu ocağı onlara ayırdıklarını söyledi.

Büyüköz, yaran ocaklarının bir "Er Meclisi" olmakla birlikte Oğuz Ata'dan günümüze yansıyan bir oba geleneği olduğunu belirterek, "Oba beylerinin bulunmadığı dönemlerde kurulan divanlarda Hanım Ağa'nın başkanlık yaptığı bilinmektedir. Biz de bu anlayıştan hareketle kadınlarımızı ve annelerimizi Hanım Ağa olarak baş tacı edip otağımızda ağırlamak istedik." dedi.

Kaynak: AA / Kadir Uğuz - Kültür Sanat
