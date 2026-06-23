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Şabanözü'nde anaokulu öğrencileri tarafından yıl sonu şenliği düzenlendi

Şabanözü'nde anaokulu öğrencileri tarafından yıl sonu şenliği düzenlendi
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Şabanözü Macide Anne Anaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen yıl sonu şenliğinde miniklerin hazırladığı gösteriler sunuldu. Okul müdürü Esma Özoğul, okul öncesi eğitimin önemine vurgu yaptı. Programa belediye başkanı, milli eğitim müdürü ve veliler katıldı.

Şabanözü'nde anaokulu öğrencileri tarafından yıl sonu şenliği düzenlendi.

Şabanözü Macide Anne Anaokulu öğrencileri tarafından okul bahçesinde düzenlenen şenlikte, okulda eğitim gören minik öğrencilerin hazırladığı gösteriler sunuldu.

Okul müdürü Esma Özoğul, burada yaptığı konuşmada, okul öncesi eğitimin çocukların hayat yolculuğunda attıkları ilk ve en önemli adımlardan biri olduğunu belirterek, "Bu süreçte çocuklarımız yalnızca sayıları, renkleri ya da harfleri öğrenmedi. Paylaşımı, arkadaşlık kurmayı, sorumluluk almayı, kendilerini ifade edebilmeyi ve birlikte hareket edebilmeyi öğrendi." dedi.

Şenlik, çocuklar ve öğretmenleri tarafından hazırlanan çeşitli oyun ve gösterilerin sahnelenmesinin ardından sona erdi.

Programa Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yasin Sarı, AK Parti İlçe Başkanı Tekin Nalbant ile veliler ve öğretmenler katıldı.???????

Kaynak: AA / Kadir Uğuz
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