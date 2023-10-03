Rusya'dan gelen Lubo-Milo folk topluluğu Atlas Sineması'nda konser verdi.

Etkinlik, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğunca, Rusya Federasyonu Moskova Hükümeti Dış Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Sergey Çeryomin başkanlığındaki heyetin İstanbul ziyareti çerçevesinde gerçekleştirildi.

Gösteri öncesi konuşma yapan Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, heyetin İstanbul'a gelme amacının son derece geniş kapsamlı olduğunu, ekonomiden kültüre birçok konuda toplantılar yapıldığını söyledi.

Programa katılanlara teşekkür eden ve iyi dileklerini ifade eden Buravov, "Hepimiz burada bulunanlar olarak hem Rusça hem de Türkçe konuşuyoruz. Ortak birçok şeyimiz var." dedi.

"Çok yönlü bir iş birliğimiz var"

Moskova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vladimir Platonov ise etkinlik öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülke arasında ticaret ve kültür gibi pek çok alanda çok yönlü bir iş birliği bulunduğunu belirterek, "Bunların sinerji içinde bir araya gelmesi taraflar için büyük önem ve etki ortaya çıkarıyor." dedi.

Gösterinin Rusya halk kültürünün önemli bir parçası olduğunu dile getiren Platonov, "Çok enerjik, çok eğlenceliler. Müzikleri ve dansları eminim siz de beğeneceksiniz." ifadelerini kullandı.

Konsolosluk yetkililerinin yanı sıra çok sayıda sanatseverin de katıldığı iki bölümden oluşan konserde dans gösterisi eşliğinde Rus halk şarkıları söylendi.

Sahne performansına enstrümanların eşlik ettiği gösteride, Lubo-Milo grubu renkli kostümleri ve hareketli danslarıyla izleyicilerin beğenisini kazandı.