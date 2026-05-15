Rus turistlerin Samsun'a olan ilgisi sürüyor: Astoria Grande Samsun'da

Türkiye-Rusya kruvaziyer turizmi hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede Rus turistleri taşıyan Astoria Grande Samsun'a demirledi.

Türkiye ile Rusya arasındaki deniz turizmi yeniden hareketlenirken, Rus turistleri taşıyan Astoria Grande Samsun'a demirledi. Bin 6'sı yolcu olmak üzere toplam bin 464 kişilik kafile, Samsun'a geldi. Samsun'a gelen yabancı turistler, kentte geçirdikleri bir günlük süreçte birçok tarihi ve turistik noktayı ziyaret etti. Program kapsamında Bandırma Müze Gemi, Samsun Müzesi, Cumhuriyet Meydanı, Amazon Köyü, Atakum sahili ve alışveriş merkezlerini gezen ziyaretçiler, şehrin kültürel ve doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Astoria Grande'nin Samsun seferleri, kentin Karadeniz'de kruvaziyer turizmi açısından önemli bir durak haline geldiğini bir kez daha ortaya koydu. Şehre gelen turist kafilelerinin hem esnafa hem de turizm sektörüne ekonomik katkı sunduğu belirtilirken, sezon boyunca benzer seferlerin devam etmesinin beklendiği ifade edildi. - SAMSUN

