RTÜK Başkanı Şahin: "Güçlü medya, ancak bilinçli bir toplumla mümkündür"

ANKARA - Radyo Televizyon Üst Kurulu Genel Başkanı Ebubekir Şahin, "İçerik kalitesini yükselten ve izleyici bilincini geliştiren adımlar atacağız. Güçlü medya, ancak bilinçli bir toplumla mümkündür. Bu anlayışla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

RTÜK himayesinde düzenlenen 'Güçlü Medya, Bilinçli Toplum Zirvesi', Ankara Bilkent Otel ve Konferans Salonu'nda başladı. İki gün sürecek zirve, medya içeriklerinin niteliği, medya okuryazarlığı ile çocuklar, gençler ve aileler üzerindeki etkilerini kapsamlı bir şekilde ele almayı hedefliyor. Medya dünyasını akademi, sivil toplum ve kamu kurumlarıyla bir araya getiren etkinlikte, birçok konu masaya yatırıldı. RTÜK liderliğinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilen zirve; Ankara Üniversitesi, Ankara Bilim Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu ve İstanbul Aile Vakfı iş birliğiyle organize edildi. Zirvenin açılış konuşmasını RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin gerçekleştirdi.

"'Güçlü Medya, Bilinçli Toplum' hepimizin ortak sorumluluğudur"

Medyanın toplum üzerindeki şekillendirici etkisine dikkat çeken RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin açılış konuşmasında, "Bugün burada, medyanın toplumsal yapıya etkilerini tüm yönleriyle ele almak ve medya alanında daha bilinçli, daha sorumlu bir yaklaşımı birlikte inşa etmek üzere bir aradayız. 'Güçlü Medya, Bilinçli Toplum' ifadesi, sadece bir hedef değil, aynı zamanda hepimizin ortak sorumluluğudur. Medya, artık yalnızca bilgi aktaran bir araç değil; kültürel kodları şekillendiren, bireysel algıları yönlendiren ve sosyal dönüşümü etkileyen çok güçlü bir mekanizmadır. Bu nedenle medyanın içeriği, dili, görsel dili ve sunum tarzı; çocuklarımızdan aile yapımıza, toplumsal ilişkilerimizden kültürel değerlerimize kadar geniş bir etki alanına sahiptir. RTÜK olarak bizler, denetleyici ve düzenleyici rolümüzü yürütürken, aynı zamanda yol gösterici, yapıcı ve toplumla birlikte düşünen bir kurum olmayı önemsiyoruz. Özellikle çocukların ve gençlerin gelişimini gözeten, aile yapısını koruyan ve toplumsal değerlerimizi zedelemeyen bir yayıncılık anlayışını teşvik etmeye büyük gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

"2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi, bizler için ayrıca kıymetlidir"

Şahin ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesinin medya politikalarına önemli bir çerçeve sunduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi, bizler için ayrıca kıymetlidir. Aile kurumunu güçlendirmeyi hedefleyen bu vizyon, RTÜK'ün yayın politikalarını ve toplumsal sorumluluk projelerini destekleyici bir çerçeve sunmaktadır. Çünkü güçlü aile, güçlü toplum demektir. Ailenin karşı karşıya olduğu tehditleri medyadaki içerikler üzerinden de analiz etmek ve önleyici adımlar atmak hepimizin görevidir" ifadelerini kullandı.

"Zirvede, hepimizi etkileyen sorunlara ortak akıl geliştirecektir"

Zirve boyunca çeşitli başlıklarla yapılacak oturumların medyanın gücünü daha sağlıklı bir çizgiye taşıyacağını vurgulayan Şahin, "Gündüz kuşağı programlarından, haber bültenlerine, dijital içeriklerden reklam yayınlarına kadar pek çok başlıkta yürütülecek Zirve, medyanın toplumsal etkilerini daha derinlemesine ele almamıza imkan tanıyacaktır. Bu masalarda akademi, kamu, medya ve izleyici birlikte düşünerek çözüm üretecek; hepimizi etkileyen sorunlara ortak akıl geliştirecektir" dedi.

"Güçlü medya, ancak bilinçli bir toplumla mümkündür"

Şahin konuşmasında Zirve'ye katkı sunan paydaşlara, üniversitelere ve sivil toplum kuruluşlarına ve tüm katılımcılara teşekkür ederek, "Aynı zamanda hazırlığı yaklaşık 6 ay süren "Güçlü Medya Bilinçli Toplum Zirvesinde" ilk fikir aşamasından bugüne uzanan süreçte değerli katkıları için Prof. Dr. Zeliha Eser Hocamıza, ayrıca bugün Zirve masalarının moderatörlüğünü üstlenen değerli hocalarımız; Prof. Dr. Fatih Keskin, Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal, Prof. Dr. Günseli Bayraktutan, Prof. Dr. Bilge Donuk, Doç. Dr. Engin Sarı, Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Dede Özdemir ve Dr. Öğr. Üyesi Sevtap Yeşil Kocagazioğlu'na, teşekkürlerimi sunuyorum. İnanıyorum ki; bu tür platformlar sayesinde medya sorumluluğunu güçlendiren, içerik kalitesini yükselten ve izleyici bilincini geliştiren adımlar atacağız. Güçlü medya, ancak bilinçli bir toplumla mümkündür. Bu anlayışla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

İkinci gün programı

30 Nisan'da devam edecek olan zirvede, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuşma yapacağı öğrenildi. Öğleden sonra düzenlenecek panelde ise 'Medyadaki Olumsuz İçeriklerin Toplum Üzerindeki Etkisi ve Çözüm Önerileri' başlığı altında Türkiye'den ve uluslararası alandan uzmanlar görüşlerini paylaşacağı aktarıldı. Panele Arnavutluk, Azerbaycan ve Sırbistan'dan medya düzenleyici kurum temsilcileri de katılarak uluslararası deneyimlerini aktaracakları bildirildi. Zirve kapsamında RTÜK'ün düzenlediği Dijital Afiş Yarışması ödül töreni gerçekleştirileceği ve Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu tarafından yürütülen, 81 ilde 5 bin kişiyle yapılan medya algı ve tutum araştırmasının sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.