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RTÜK Başkanı Şahin'den 'Güçlü Medya Bilinçli Toplum Zirvesi' Açıklaması

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 'Güçlü Medya Bilinçli Toplum Zirvesi' sonuçlarının yayıncılar tarafından değerli görülmesi gerektiğini belirtti ve zirvenin önemine vurgu yaptı.

RTÜK Başkanı Şahin'den 'Güçlü Medya Bilinçli Toplum Zirvesi' değerlendirmesi

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin : "Önemli olan yayıncılarımızın zirveden çıkan sonuçlara kıymet vermesi"

ANKARA - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, "Zirveyi önemsiyorduk. Sonuçları da güzel oldu diye düşünüyorum. Önemli olan yayıncılarımızın zirveden çıkan sonuçlara değer ve kıymet vermesi ve yayın politikalarını geliştirmesidir" dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK liderliğinde Ankara Üniversitesi, Ankara Bilim Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu ve İstanbul Aile Vakfı iş birliğiyle bu yıl ilk kez organize edilen 'Güçlü Medya Bilinçli Toplum Zirvesi'nin ardından değerlendirmelerde bulundu. RTÜK'ün bu zirveyi çok önemsediğini ve aylardır üzerine çalıştıklarını belirten Şahin, sonuçların dün elde edildiğini bugün ise açıklandığını dile getirdi.

"Önemli olan yayıncılarımızın 'Güçlü Medya Bilinçli Toplum Zirvesi'nden çıkan sonuçlara kıymet vermesi"

RTÜK Başkanı Şahin, zirvede tartışılanların RTÜK tarafından yıllardır söylenen ancak medyanın çok üzerinde durmadığı konular olduğunu kaydederek, "Bilim insanları ve bu işin profesyonelleri ile dile getirilen ilkeler, kararlar ve çıktılara inşallah bundan sonraki süreçte daha çok dikkat edilecek. Biz de daha çok takibini yapacağız, yakından takip edeceğiz. Önemsediğimiz bir zirve oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız, çok değerli genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, işin duayenleri ve özellikle bu işe gönül vermiş insanlarla yaptığımız bir çalışma oldu. Zirveyi önemsiyorduk. Sonuçları da güzel oldu diye düşünüyorum. Önemli olan yayıncılarımızın zirveden çıkan sonuçlara değer ve kıymet vermesi ve yayın politikalarını geliştirmesidir. Biz de bunun için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - Kültür Sanat
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