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Ron Gezelle'den Kırıkkale'deki Engellilere Tekerlekli Sandalye Desteği

Ron Gezelle'den Kırıkkale'deki Engellilere Tekerlekli Sandalye Desteği
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Hollandalı iş insanı Ron Gezelle, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Kırıkkale'de 6 engelliye akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Tören, Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney'in engellilere destek vurgusuyla başladı.

Hollandalı iş insanı Ron Gezelle, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kırıkkale'de yaşayan 6 engelliye akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Mehmet Işıtan Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda düzenlenen akülü araç teslim töreninde yaptığı konuşmada, engelliler için daha iyi gelecek inşa etmenin sadece devletin değil, herkesin ortak görevi olduğunu söyledi.

Eğitimciler başta olmak üzere herkesin engellilerin potansiyellerini ortaya çıkarma ve kendilerine yetebilmeleri noktasında gerekli destek ve ilgiyi sağlaması gerektiğini aktaran Güney, "Tarihi mirasımız, bizlere bunu bir vazife ve insanlık görevi olarak zaten yüklemiştir. Bugün yapmış olduğu destekle 6 engelli kardeşimizi akülü tekerlekli sandalyeye kavuşturan Hollandalı kıymetli iş insanı Ron Gezelle, yalnızca o kardeşlerimizin değil, hepimizin dualarında yer almıştır. Bu anlamda kendisine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

İş insanı Ron Gezelle de organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Okuldan etkilendiğini, burada güzel faaliyetlerin olduğunu anlatan Gezelle, şöyle konuştu:

"Tekerlekli sandalyelerin ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılması onur verici. Daha önce Sivas, Malatya gibi bazı şehirlerde de birtakım çalışmalar yaptık. Kırıkkale de bunlardan birisi. Toplumsal projeler kapsamında çocuklarımıza faydalı şekilde tekerlekli sandalye veya farklı ihtiyaç duyduğu malzemeleri göndermeye devam edeceğiz. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hamza Bey sayesinde 2 yıl içerisinde gerekli prosedürlerle çocuklarımıza yardımcı olacağız."

Konuşmaların ardından iş insanı Gezelle'ye plaket, oğluna da Kırıkkale FK forması hediye edildi.

Öğrencilerin çeşitli gösteriler sergilediği program, akülü tekerlekli sandalyelerin sahiplerine teslim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Kültür Sanat
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