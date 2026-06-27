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Motosiklet tutkunları Roma'da bir araya geldi

Motosiklet tutkunları Roma'da bir araya geldi
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İtalya'nın başkenti Roma'da, İkinci Dünya Savaşı sonrası tasarlanan ikonik motosiklet Vespa için binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen geçit töreni, Kolezyum ve Fori Imperiali gibi tarihi mekanlarda renkli görüntüler oluşturdu.

İtalya'nın başkenti Roma'da binlerce kişinin motosikletleriyle katıldığı geçit töreni düzenlendi.

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 1946'da pratik bir ulaşım aracı olarak tasarlanan ve zamanla çok sayıda kişi tarafından kullanılmasıyla İtalya'nın ikonik bir ürünü haline gelen hafif motosiklet Vespa için başkent Roma'da özel bir etkinlik yapıldı.

Dünyanın farklı noktalarından geçit töreni için motosikletleriyle gelenlerin Roma'nın dünyaca ünlü simge yapısı Kolezyum, Fori Imperiali Bulvarı, Circo Massimo gibi alanları kapsayan turu, renkli görüntülere sahne oldu.

Geçiş sırasında farklı tasarım ve renkteki motosikletler dikkati çekerken, Romalılar ve şehri ziyaret eden turistler ilgiyle izledi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
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