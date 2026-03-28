Rodos'taki Hafız Ahmed Ağa Kütüphanesi, Osmanlı dönemine ait yazma eserleriyle öne çıkıyor

Osmanlı dönemine ait yazma eser koleksiyonu ve dijitalleşme çalışmalarıyla dikkat çekiyor. 1792'de kurulan kütüphane, 1265 yazma eser barındırıyor ve tarih, fıkıh gibi çeşitli alanlarda nadir kaynaklar sunuyor.

Rodos Adası'nda bulunan Hafız Ahmed Ağa Kütüphanesi, Osmanlı dönemine ait zengin yazma eser koleksiyonu ve dijitalleşme çalışmalarıyla dikkati çekiyor.

Hasan oğlu Rodosi Hafız Ahmed Ağa tarafından 1792'de İstanbul'da kurulan vakıf aracılığıyla yaptırılan ve 1793'te hizmete açılan kütüphane, kuruluşunda 828 yazma eserden oluşan koleksiyonla faaliyetlerine başladı.

Bu eserlerin tamamında kurucuya ait mühür bulunuyor.

Zamanla Osmanlı kurumları ve bağışçılar aracılığıyla koleksiyona 459'u yazma yaklaşık 1200 eser daha eklendi.

İslami ilimler başta olmak üzere 20 farklı alanda Osmanlıca, Arapça ve Farsça kaleme alınmış eserleri barındıran kütüphanede tarih, fıkıh, hadis, tasavvuf, tıp ve astronomi gibi geniş yelpazede nadir kaynaklar yer alıyor.

Envanter çalışmalarına göre orijinal koleksiyondan bugüne 806 eser ulaştı, sonradan eklenenlerle yazma eser sayısı 1265'e çıktı.

1795'te kapsamlı katalog hazırlandı

Kütüphanede kataloglama çalışmaları kuruluş yıllarında başladı, 1795'te kapsamlı katalog hazırlandı.

1923'te Osmanlıca iki ayrı çalışma yapılan ve 1995'te Türkçe katalog oluşturulan kütüphanede 1997-2001 yıllarında John R. Barnes tarafından ayrıntılı envanter çalışması hazırlandı.

Kütüphanede 2008-2010 döneminde koleksiyonun önemli bölümünün dijital görüntüleri alındı.

20. yüzyıl ortalarına kadar aktif kullanılan kütüphane, 1963 yılında son kütüphanecinin vefatının ardından müze niteliği kazandı.

Koleksiyondaki en dikkat çekici eserlerden biri, Osmanlı hattatları tarafından 1401'de yazılmaya başlanan ve 1454'te tamamlanan el yazması Kur'an-ı Kerim.

Yaklaşık 600 yıllık geçmişe sahip bu eser, bir dönem çalındıktan sonra uluslararası girişimlerle yeniden kütüphaneye kazandırıldı. Bu eser, özel güvenlik önlemleri altında çelik kasalarda korunuyor.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz, bölge ülkelerine yayılacak savaşa karşıyız

Savaşa bir ülke daha katıldı, Bakan Fidan'dan korkutan uyarı geldi
İran savaşı sürerken Trump'tan dikkat çeken Türkiye sözleri

Savaş sürerken Trump'tan Türkiye sözleri! Bakın bizden ne istemiş
MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj

MHP'deki istifa sonrası C.başkanı Başdanışmanı'ndan dikkat çeken mesaj
Bir bardak portakal suyuna, servet ödedi

Bir bardak portakal suyuna, servet ödedi
İtalyan kadın futbol muhabirleri güzellikleriyle gündem oldu

Sosyal medyayı sallıyorlar

Muslera 3.5 yıl sonra maça çıktı! İşte sonuç

3.5 yıl sonra maça çıktı! İşte sonuç
Her gören aynı yorumu yaptı! Fatih Terim ailesiyle birlikte Miami Açık tenis turnuvasında

Bu kareyi gören herkes aynı yorumu yapıyor!
Bir bardak portakal suyuna, servet ödedi

Bir bardak portakal suyuna, servet ödedi
Taraftar akın edecek! Galatasaray yeni bir sektöre giriyor

Taraftar akın edecek! Galatasaray yeni bir sektöre giriyor
4 yıldır süren savaşta bir ilk! Putin zor durumda

4 yıldır süren savaşta bir ilk! Putin zor durumda