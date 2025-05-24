Rizeli Muhtar'dan Ayıya Eğlenceli Çağrı

Rizeli Muhtar'dan Ayıya Eğlenceli Çağrı
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Rizeli Muhtar'dan Ayıya Eğlenceli Çağrı
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Rize'de bir köy muhtarı, kış uykusundan uyanan bozayı videoya alarak onu 'Köyümüzün ayısı' diyerek eğlenceli bir dille anlattı. Muhtarın samimi sözleri izleyenleri güldürdü.

Rizeli Muhtar'dan ayıya güzelleme: "Köyümüzün ayısı, anam, paşam. Gel buraya"

RİZE - Rize'de köylerine dadanan ayıyı video çekerek anlatan muhtarın "Köyümüzün ayısı, meşenin içerisinde" sözleri herkesi tebessüm ettirdi.

Olay Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası Çiçekli Köyü'nde meydana geldi. Kış uykusundan uyanan yetişkin bozayı ormanlık alana indi. Bu esnada oradan köçen köyün muhtarı Aslan Emin Arıcan cep telefonu ile ayıyı kaydetmeye başladı. Muhtar kayıt esnasında ayıyı anlatırken "Köyümüzün ayısı, meşenin içerisinde. Gördüğünüz gibidir. Büyük bir ayı. Yanaşıyorum ona ayvaş yavaş, kaçabilir. Arabanın içerisindeyim. Bu şekilde görünüyor. Evet şu ayı. Boz bir ayı. Geri geri doğru kaçıyor" ifadelerini kullandı. Sonrasında araban indikten sonra da ayıya seslenen Muhtar Arıcan "İndim arabadan. Tam meşenin içerisinde. Gidiyor anam, paşam. Ula gel buraya, gel buraya. Gitme bir yere gel buraya" ifadelerini kullandı.

Muhtarın kendisinin anbean kaydettiği bu görüntüler izleyenlerde tebessüm oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CENGİZ YILDIRIM - Kültür Sanat
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