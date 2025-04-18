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Rize'de 49. Turizm Haftası Etkinlikleri Kortej Yürüyüşü ile Başladı

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Rize'deki 49. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen kortej yürüyüşünde yerel yetkililer ve öğrenciler bir araya geldi. Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, Rize'nin turizm potansiyelini vurgulayarak güzel bir sezon beklediklerini ifade etti.

Rize'de, 49. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Abdülkadir Öksüz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Avluk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk ile öğrenciler, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Tulum eşliğinde horon oynayan katılımcılar, daha sonra kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Vali Yardımcısı Aydın, güzel bir turizm sezonu beklediklerini vurgulayarak, "Rize, yeşil ve mavinin, aynı zamanda çayın başkenti. İlimize gelen yerli ve yabancı turistler doğanın büyüleyici etkisiyle buradan ayrılıyor." dedi.

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Kaynak: AA / Fikret Delal - Kültür Sanat
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