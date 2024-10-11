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Rize'de "4. GastroRize Festivali" başladı

Rize'de
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Rize'nin yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı 4. GastroRize Festivali başladı.

Rize'nin yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı 4. GastroRize Festivali başladı.

Rize Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin ilk gününde, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda kortej yürüyüşü yapıldı.

Vali Selim Baydaş, burada yaptığı açıklamada, festival sayesinde kentin mutfağının tanıtılacağını söyledi.

Belediye Başkanı Rahmi Metin ise Karadeniz Bölgesi'nin yemek kültürünü ülkeye ve dünyaya tanıtmak istediklerini belirtti.

Rize'nin endemik türleriyle zengin bir bölge olduğunu ifade eden Metin, "Özel bir iklime sahip coğrafyada yaşıyoruz. Bu özel coğrafyada yetişen insanların yemekleri, damak tatları, kullandıkları malzemeler özel ve değerlidir. 118 yemek çeşidimiz var. 17 tane coğrafi işaretli ürünümüz var." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Baydaş, Belediye Başkanı Metin ve beraberindekiler, Sahil Parkı'na yürüyerek, burada düzenlenen etkinlikte kavurma kazanının ateşini yaktı.

Etkinliğe, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mete Avcı, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer ve vatandaşlar katıldı.

GastroRize, 13 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Kültür Sanat

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