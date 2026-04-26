Haberler

Rize'de 3. Kitap Fuarı devam ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize Valiliği ve Rize Belediyesince organize edilen 3. Kitap Fuarı, ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Çay Çarşısı yanındaki alanda düzenlenen ve 3 Mayıs'a kadar sürecek fuarda, 150 yayınevi ile 200'e yakın yazarın okurlarla buluşması hedefleniyor.

Fuardaki stantları gezen Vali İhsan Selim Baydaş, geçen yıl 120 bin kişinin fuarı ziyaret ettiğini söyledi.

Bu yıl ziyaretçi sayısını daha fazla beklediklerini dile getiren Vali Baydaş, "Fuarın bugün 3'üncü günü, önümüzdeki hafta pazar gününe kadar açık olacak. Bütün kitapseverleri, Rizeli hemşehrilerimizi, çocukları, gençleri, komşu şehirlerden, yakın yerlerden olan bütün vatandaşlarımızı kitap fuarımıza davet ediyorum." diye konuştu.

Baydaş, dijital bağımlılığa değinerek, "Dijital bağımlılığın çözümü ve cevabı burada. Satırlarda, stantlarda. O yönüyle biz böyle imkanlar oluşturdukça bu bağımlılıklarının önündeki en büyük setler, kaleler olacaktır diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

