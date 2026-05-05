Ritim grubu üyeleri darbuka çalarak stres atıp sosyalleşiyor

Trabzon'da farklı meslek gruplarından 27'si kadın 32 kişi, darbuka ritim grubu oluşturdu.

Trabzon Müzik ve Halk Oyunları Eğitim Derneğinin organizesinde yaklaşık 6 ay önce bir araya gelen ve yaşları 20 ila 70 arasında değişen grup üyeleri, müzik eğitmeni Erkan Öksüz'den darbuka eğitimi aldı.

Öğretmen, memur, emekli, esnaf ve ev hanımlarının aralarında yer aldığı grup üyeleri, darbuka eğitiminin yanı sıra stres atma ve sosyalleşme imkanı buldu.

Dernek binasında haftada iki gün prova yapan grup, çeşitli organizasyonlarda sahne almalarının yanı sıra Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde konser vermeye hazırlanıyor.

Müzik eğitmeni Öksüz, AA muhabirine, dernek bünyesindeki Türk Halk ve Türk Sanat Müziği korosunda bulunan kadınların ritim grubu kurma fikrini hayata geçirdiklerini söyledi.

İlk konserlerini Büyükşehir Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında verdiklerini dile getiren Öksüz, "Ben 45 yılımı bu işe verdim. Trabzon'da derneklerde en eski müzisyenlerden biri benim. Artık geldik gidiyoruz. Böyle bir anımız olsun, genç nesillere bir şeyler bırakalım dedik. 5-6 aydır devam ediyoruz." dedi.

Kursiyer sayısının artması için taleplere açık olduklarını anlatan Öksüz, "Gelecek hedeflerimiz kursiyer sayımızı önce 61 sonra 100'e çıkarmak. Trabzon Müzik ve Halk Oyunları Ritim Grubumuz 27 bayan ve 5 erkek arkadaşımız olmak üzere toplam 32 kişiden oluşmaktadır. Her gün sayımız artıyor. Ev hanımı, öğretmen, iş kadınları, emekliler, her kesimden insanımız var. Bu işe gönül vermiş, severek çalışmak isteyenlere kapımız açık. Biz yardımcı oluyoruz elimizden geldiği kadar." ifadesini kullandı.

Öksüz, provalarda keyifli vakit geçirdiklerini ifade ederek, "Oynuyoruz, çalıyoruz. Ara veriyoruz, müzik açıyoruz. Hepsi çok memnunlar. Her türden şarkı, türkü, pop, arabesk müzik ayrımı yok. Burada bizim amacımız ritim çalmak. Beş altı çeşit ritimleri öğrendik, çalmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"Ritim kursu bana hayata uyumu, ahengi, arkadaşları kazandırdı"

Grup üyelerinden İngilizce öğretmeni Gül Banu Ersoy ise ritim grubunda yeni insanlarla tanıştığını ve çok güzel vakit geçirdiğini kaydetti.

Ritmin, hayatın ses ve hareketlerin uyumu olduğunu belirten Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Migren rahatsızlığım var benim. Başım çok ağrıyor ama buraya geldiğim zaman çıkışta başımın ağrısı gidiyor. Çok memnun olarak çıkıyorum buradan. Aynı zamanda gerçekten çok güzel arkadaşlıklar da edindik. Farklı insanlarla tanıştım. Güzel bir ortam oldu. Ritim kursu bana hayata uyumu, ahengi, arkadaşları kazandırdı."

Müziğe ilgisinin olduğunu ve derneğin korosunda görev aldığını söyleyen esnaf İsmail Yılmaz da 2 yıl önce aldığı darbukayı artık daha iyi çalabildiğini kaydetti.

Kadınların çoğunlukta olduğu grupta yer almanın keyifli olduğunu belirten Yılmaz, "Benim doğum günümü hiç kimse kutlamamıştı. Buradaki arkadaşlarım kutladı. Çok iyiydi, motive de oldum. Beni de kabul ettiler. İlk başta bir kişi vardı bir de ben geldim. İki erkektik sonradan diğer arkadaşlar geldi." dedi.

Emekli Hidayet Şen de 2 yıldır derneğin hem Türk Halk Müziği hem de Türk Sanat Müziği korolarında görev aldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ritim konusunda sanat müziği derslerimize devam ederken sosyal medyada Türkiye'nin farklı şehirlerinde bazı ritim gruplarını gördük. 2-3 arkadaş hocamızla, 'Bize de öğretir misiniz, biz de öğrenmek istiyoruz?' diye gittik. Sağ olsunlar onlar da inanılmaz destek verdi. Hem dernek olarak hem hocamız son derece özveriyle çalıştı."