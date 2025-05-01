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Retro Azerbaycan Mahnıları Konseri Ankara'da Yapıldı

Retro Azerbaycan Mahnıları Konseri Ankara'da Yapıldı
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Başkentte düzenlenen 'Retro Azerbaycan Mahnıları' konserine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Cem Gürdal yönetimindeki Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, 18 eseri seslendirdi.

Başkentte, "Retro Azerbaycan Mahnıları" konseri düzenlendi.

CSO Ada Ankara'daki konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Konserde, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu Sanat Yönetmeni Cem Gürdal, aralarında "Bir bele yarim ola" ve "Sevdalandım yaz gelince"nin de bulunduğu 18 eser seslendirdi.

Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Kültür Sanat
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