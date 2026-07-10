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Resul Dindar, Sakarya'da Karadeniz rüzgarı estirdi

Resul Dindar, Sakarya'da Karadeniz rüzgarı estirdi
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Sakarya Kültür Yolu Festivali'nin 6. gününde sahne alan Resul Dindar, kızını sahneye davet ederek izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Sakarya Kültür Yolu Festivali'nin 6'ncı gününde Karadeniz müziğinin sevilen ismi Resul Dindar sahne aldı.

Konser sırasında sanatçının kızını sahneye davet etmesi izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca organize edilen Sakarya Kültür Yolu Festivali kapsamında Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda sahne alan Resul Dindar, kendine özgü yorumu ve sevilen Karadeniz eserlerini Sakaryalılar için seslendirdi. Alanı dolduran dinleyiciler, gecenin ilerleyen saatlerine kadar şarkılara eşlik etti. Konserin bir bölümünde kızını da sahneye davet eden Resul Dindar, izleyicilere sürpriz yaptı. Sahne performansı ve dinleyicilerle kurduğu diyaloglarla dikkat çeken sanatçı, hareketli parçalarıyla alandaki coşkuyu artırdı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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