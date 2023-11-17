Ressam Füsun Aydoğan'ın 'Düşlerle Yolculuk' Sergisi İstanbul'da Açıldı

Ressam Füsun Aydoğan'ın sekizinci kişisel sergisi "Düşlerle Yolculuk", İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda açıldı.

Eserler, Demos Fuarcılık tarafından düzenlenen "İstanbul Sanat ve Antika Fuarı"nda (IAFF) F Sanat Galeri bölümünde sergileniyor.

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Aydoğan, insanın kendinden kendine olan yolculuğunu anlatmaya çalıştığını belirterek, "Her eserimle ve renklerle ayrı bir deneyim yaşadım. Bu benim içimden gelen ve paylaşmak istediğim deneyimler oldu. Renkli umut dolu eserler çıktı. Hayat bir yol. Bizler de birer yolcu. Bu sergimin teması böyle doğdu." dedi.

Toplam 25 adet karışık teknik ve porselen eserin yer aldığı sergi, 19 Kasım'a kadar görülebilecek.