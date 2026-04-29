Rektör ve öğrenciler yaklaşık 4 yıldır beraber kitap tahlili yapıyor

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) öğrencileri tarafından kurulan "Oku-Yorum" adlı kitap kulübünde yaklaşık 4 yıldır Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve öğrenciler kitap tahlili yapıyor.

Üniversite kampüsündeki Mehmet Akif Ersoy Kütüphanesi'nde bir araya gelen öğrenciler, hayırseverlerce alınan kitapları 1-1,5 aylık dönemler içinde okuduktan sonra yorumlamak için buluşuyor. 100'den fazla üyesi bulunan kitap kulübünün tahliline Rektör Karamustafa ile üniversitenin yöneticileri de katılıyor.

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, AA muhabirine, özellikle son dönemde gençlerin teknolojiyi çok kullandığını, dijital platformlarda bilgiye kolay ulaştığını, çabuk öğrenilen bilgilerin ise çabuk unutulduğunu söyledi.

Gençler arasında kitap okumayı yaygınlaştırmak için 2022'de kulüp bünyesinde bir araya geldiklerini belirten Karamustafa, sponsorlar aracılığıyla kitapların alındığını, merkez kampüsteki kulüp üyelerinin yanı sıra Develi ilçesinden de öğrencilerin kitap tahliline katıldıklarını ifade etti.

Karamustafa, 1-1,5 aylık süreç içinde kitapları okuyan öğrencilerle kitabın tahlilini yaptıklarını anlatarak, "Amacımız öncelikle gençler arasında okuma alışkanlığını yaygınlaştırma, özendirme. 30-40 günde bir de olsa öğrencilerimizin üniversite rektörüyle, üniversite üst yönetimiyle bir araya gelmesini sağlamak. Bizim 'Masada buluşuyoruz', 'Kampüsü konuşuyoruz' gibi etkinliklerimiz var. Bize her zaman ulaşabilirler ama yine bu etkinlikte de üniversite üst yönetimine ulaşmalarını sağlıyoruz. Bir arada olmak, okuduğumuz kitap üzerine istişarede bulunup paylaşımda bulunmak, anladıklarımızı birbirimizle paylaşmak gibi amaçlar güdüyoruz." diye konuştu.

Her geçen gün etkinliğe katılan öğrenci sayısının arttığını vurgulayan Karamustafa, etkinliğin başından bu yana 11. kitabı birlikte yorumladıklarını, kitapları ise kimi zaman kendisinin kimi zaman da öğrencilerin seçtiğini dile getirdi.

"Hiçbir toplantıyı kaçırmadım"

KAYÜ Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü 2. sınıf öğrencisi 59 yaşındaki Ayten Dilci de çok iyi bir okuyucu olduğunu ve çok kitap okuduğunu söyledi.

Ev hanımı olduğunu anlatan Dilci, şunları kaydetti:

"Ev hanımıyken bu kitap kulübünü okulun sosyal medya hesabından görmüştüm. 'Bu kulübün içinde ben de olmalıyım' dedim. Bu okula başlamamdaki en büyük vesile bu kitap kulübüdür. O yıl sınava girdim ve çok istediğim Geleneksel El Sanatları Bölümü'nü kazandım. Okulu kazandığımın haftası gelip kulübe kaydımı yaptırdım. Hiçbir toplantıyı kaçırmadım, bu dönemin son toplantısı olduğu için hüzünlüyüm biraz. Bana çok şey kattı. Rektör hoca ile diğer hocalarla beraber yorumlamak, benim kaçırdığım noktaları onların dile getirmesi, tekrar gözden geçirmek başka açıdan bakmamızı sağlıyor."

Kitap kulübü başkanı KAYÜ Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Makbule Akbaş ise her kitap tahliline 50'den fazla öğrencinin katıldığını ve bir mühendislik öğrencisi olarak kitap okumayı tüm arkadaşlarına önerdiğini ifade etti.