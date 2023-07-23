Rektör Uysal: "Ahmet Yakupoğlu'nun eserlerini bilimle koruyoruz, o şekilde korumaya da devam edeceğiz"

KÜTAHYA - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, zemin kayması sebebiyle yakılıp tekrar yapılmasına karar verilen Çinili Camii ile ilgili konuştu. Uysal, Çinili Cami'yi de en güzel şekilde ve yine bilimi ve bilim insanlarının tariflerini esas alarak inşa edeceğiz. Çinili Cami'yi Kütahya'ya yeniden kazandırırken sadece çinilerini değil çivilerini dahi korumak istiyoruz" dedi.

Ahmet Yakupoğlu Müzesinin açılış töreninde konuşan Uysal, "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, bünyesinde iki müze olan nadir üniversitelerden biridir. O müzelerden birinin açılışını bugün yapıyoruz. Biz Ahmet Yakupoğlu'na çok önem veriyoruz. O, ünü ilimizi hatta ülkemizi aşmış bir sanatçıdır. Yakupoğlu'nun derinliğini, sanatını, mürşitliğini herkes kabul ediyor. Bu şahsiyetin değerlerine sahip çıkmak her kurumun görevidir ve biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Mürşit olan Ahmet Yakupoğlu'nun eserlerini, bizim mürşitimiz olan ilimle korumak istiyoruz. Bu müze, Ahmet Yakupoğlu Külliyesi'nin bir parçası ve bu alan Kütahya'ya gelen herkesin uğrak noktası olacak. Bu müzenin kuruluşundan açılışına, eserlerin korunmasından güvenlik sistemlerine kadar her aşamada bilim ne derse onu yaptık, hislerimizi karıştırmadık. İnşallah çok yakında göreceksiniz, Çinili Cami'yi de en güzel şekilde ve yine bilimi ve bilim insanlarının tariflerini esas alarak inşa edeceğiz ve Kütahyamız'a, kültür dünyasına kazandıracağız. Bunu yaparken de yine hislerimizi bu işe karıştırmayacağız. Çinili Cami'yi Kütahya'ya yeniden kazandırırken sadece çinilerini değil çivilerini dahi korumak istiyoruz. Hepimiz Yakupoğlu'nu çok seviyoruz ve onun ilimize bıraktığı tüm eserleri bilimin ışığında korumayı görev sayıyoruz" diye konuştu.

Kütahyalı ressam, neyzen ve minyatür sanatçısı Ahmet Yakupoğlu'nun 1972 yılında yaptırdığı şehrin simgelerinden Çinili Camii, zemin kayması sebebiyle 5 yıldır ibadete kapalı durumdu. 2016 yılında vefat eden Yakupoğlu, camiyi Dumlupınar Üniversitesine bağışlamıştı. Camiyle alakalı son olarak yıkılıp orijinalı uygun şekilde yeniden yapılmasına karar verilmişti.