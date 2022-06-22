Red Bull İstanbul Unlocked'a geri sayım başladı

İstanbul'un popüler mekanlarını tek çatı altında toplayarak, 2 gün boyunca devam edecek Red Bull İstanbul Unlocked için geri sayım başladı. Eğlence, müzik ve lezzeti odağına alarak 1-2 Temmuz tarihlerinde yapılacak Red Bull İstanbul Unlocked'da Mecidiyeköy Eski Likör Fabrikası'nda aynı anda 10'dan fazla mekan ve 60'ı aşkın sanatçı yer alacak.

Akşam 19.00'dan sabaha karşı 03.00'e kadar eğlencenin kesintisiz süreceği etkinlikte katılımcılar ünlü mekanların iddialı şovları ile müzik ve dansın keyfine varacak. 60'tan fazla DJ'in sahne alacağı Red Bull İstanbul Unlocked, aynı zamanda farklı aktivitelerle de eğlencenin dozunu arttıracak. İstanbul'un tarihi noktalarından Mecidiyeköy Eski Likör Fabrikası'nın 3 katında 10'dan fazla özel alana yayılacak Red Bull İstanbul Unlocked, her mekanda R&B'den 80'ler Disko hitlerine, poptan elektronik müziğe canlı ve DJ performansları ile geniş bir yelpazede müzik ve eğlence sunacak. Özel dans şovları ve birçok farklı eğlencenin de 2 gün boyunca devam edeceği festival tadındaki etkinlikte aynı zamanda dövme stüdyosu, grafiti alanı ve lezzet duraklarıyla da hafızalardan silinmeyecek bir deneyim yaşanacak.

Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat