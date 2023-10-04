Recai Çakır'ın 'Zor Değil' Kitabının Lansmanı Gerçekleşti

Gençlere yol gösteren videolarıyla dikkat çeken, sosyal medya platformlarında izlenme rekorları kırarak milyonlara ulaşan iş insanı Recai Çakır'ın hayatındaki kesitler kitaba çevrildi. Recai Çakır, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'na bağışlanacak "Zor Değil" kitabının lansmanı için Sianji Wellbeing Resort Hotel'de misafirleriyle buluştu. Kitap gelirleriyle Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'nın çalışmalarına destek sağlanacak.

Sosyal medyada platformlarında, hayata dair yaptığı yorumlarla dikkat çeken Recai Çakır'ın Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'na bağışlanacak "Zor Değil" kitabının lansmanı Sianji Wellbeing Resort Hotel'de yaza anlamlı bir veda gecesi ile gerçekleşti. İş, siyaset, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri, Bodrum'daki önemli acente sahiplerinin, vakıf ve derneklerin katılımıyla gerçekleşen 500 kişilik davette, konuklar hem vakfa kitap gelirleriyle destek oldu, hem de birbirinden güzel şarkılar eşliğinde keyifli bir gece geçirdi. Sunuculuğunu oyuncu Levent Can'ın gerçekleştirdiği gecede, misafir sanatçıların performanslarıyla nostaljik anlar yaşandı.

Bodrum halkının, kamu yetkililerinin, hayırseverlerin katkıları ve destekleriyle, gerek fiziksel şartları gerekse profesyonel kadrosuyla Türkiye'nin en iyi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olma hedefinde olan Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Avrupa standartlarında hizmet vermektedir. Oyuncu Levent Can'ın, Recai Çakır'ı sahneye davet etmesiyle başlayan gecede, kitabın ortaya çıkışı hakkında konukları bilgilendiren Recai Çakır, daha sonra Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Başkanı Numan Balaban, Başkan Yardımcısı Yılmaz Algül, Bodrum Ticaret Odası Başkan Yardımcısı İbrahim Akkaya ve Ali Şen başta olmak üzere iş, siyaset, sanat ve cemiyet hayatından misafirleriyle yaza veda etti. Gecede Bilgen Bengü, Bora Gencer, Buzuki Hakan, Hurşit Yenigün, Nesrin Körükçü, Nurettin Sönmez, Sibel Savacı, Sinan Erkoç, Şakir Öner Gürhan, Şule Argüder, Oğuz Poyraz, Tarık Pabuççuoğlu, Tayfun Duygulu, Yalçın Dümer sahne aldı. - MUĞLA