BALIKESİR (İHA) - Ramazan'ın son cuma namazı kılındı

BALIKESİR - Ramazan ayını son cuma namazı, vatandaşların yoğun katılımıyla kılındı.

Vatandaşlar Ramazan ayında ibadetlerini geçirdiği İmam-ı Birgivi Camii'nde bu sefer ramazan ayının son cuma namazının kılınmasıyla görevini yerine getirdiler. İmam-ı Birgivi Camii'ne akın eden Balıkesir'li vatandaşlar Cuma'nın feyzine nail olabilmek için namaz kılıp okunan dualara eşlik etti. Ramazan ayının son cuma olması dolayısıyla erkek, kadın, genç, yaşlı binlerce kişi, İmam-ı Birgivi Camii'ne akın etti. Balıkesir'de bu manevi günün vesilesiyle camilere akın eden Müslümanlar, cuma vakti ibadet ve dualarla geçirdi. Başta tarihi İmam-ı Birgivi Camii olmak üzere il genelindeki ibadethaneleri tıklım tıklım dolduran vatandaşlar, cuma namazının feyzine nail olabilmek amacıyla namaz kılıp okunan dualara eşlik etti. İmam-ı Birgivi Camii'nde son cumayı karşılamak isteyen bazı vatandaşlar, tarihi cami atmosferinde okunan dualara eşlik etti ve namaz kıldı.