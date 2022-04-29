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Ramazan'ın son cuma namazı kılındı

İhlas Haber Ajansı - Emre Binakuran - Kültür Sanat
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Ramazan'ın son cuma namazı kılındı Ramazan ayını son cuma namazı, vatandaşların yoğun katılımıyla kılındı.

BALIKESİR (İHA) - Ramazan'ın son cuma namazı kılındı

BALIKESİR - Ramazan ayını son cuma namazı, vatandaşların yoğun katılımıyla kılındı.

Vatandaşlar Ramazan ayında ibadetlerini geçirdiği İmam-ı Birgivi Camii'nde bu sefer ramazan ayının son cuma namazının kılınmasıyla görevini yerine getirdiler. İmam-ı Birgivi Camii'ne akın eden Balıkesir'li vatandaşlar Cuma'nın feyzine nail olabilmek için namaz kılıp okunan dualara eşlik etti. Ramazan ayının son cuma olması dolayısıyla erkek, kadın, genç, yaşlı binlerce kişi, İmam-ı Birgivi Camii'ne akın etti. Balıkesir'de bu manevi günün vesilesiyle camilere akın eden Müslümanlar, cuma vakti ibadet ve dualarla geçirdi. Başta tarihi İmam-ı Birgivi Camii olmak üzere il genelindeki ibadethaneleri tıklım tıklım dolduran vatandaşlar, cuma namazının feyzine nail olabilmek amacıyla namaz kılıp okunan dualara eşlik etti. İmam-ı Birgivi Camii'nde son cumayı karşılamak isteyen bazı vatandaşlar, tarihi cami atmosferinde okunan dualara eşlik etti ve namaz kıldı.

İhlas Haber Ajansı / Emre Binakuran - Kültür Sanat

Balıkesir, Namaz, Cuma, Kültür Sanat, Haberler

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