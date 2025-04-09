Ramazan Bayramı'nda Bolu'yu 56 Bin Kişi Ziyaret Etti

Bolu'nun tabiat ve milli parklarını, Ramazan Bayramı tatili boyunca 56 bin 871 kişi ziyaret etti.

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu, 9 günlük tatilde doğa tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, tatil süresince milli parklardan Yedigöller'i 11 bin 655, Abant Gölü'nü 33 bin 24, tabiat parklarından Gölcük'ü 11 bin 16, Sülüklügöl'ü 42, Göksu'yu 378 ve Karagöl'ü 756 ziyaretçi gezdi.