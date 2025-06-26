Radyoda Engel Yok Projesi ile Görme Engelli Çocuklar Sanatla Buluşuyor

Görme engelli çocukların sanatsal gelişimini ve sosyal hayata katılımlarını desteklemeyi amaçlayan "Radyoda Engel Yok: Sesimizle Biz de Varız" isimli radyo tiyatrosu projesi, İstanbul Üniversitesi (İÜ) İletişim Fakültesi bünyesinde sosyal sorumluluk çalışması olarak hayata geçirildi.

Muzaffer İzgü'nün "Bana mektup var mı?" isimli öyküsünden Cansu Düzdaş'ın uyarlayıp yönettiği radyo tiyatrosuyla, görme engelli çocuklar radyo tiyatrosu üretme fırsatı yakaladı.

Projenin yürütücüsü Prof. Dr. Belkıs Ulusoy, İÜ İletişim Fakültesi'nde engelli bireylerle daha anlamlı bağlar kurabilecekleri çalışmalar yapmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu süreçte, görme engelli çocukların gelecekteki istihdam olanaklarına dair bir farkındalık oluşturmayı başardık. Özellikle çocukların yönlendirilmesi konusunda elde ettiğimiz somut kazanımlar, hem ailelerin hem de çocukların memnuniyetiyle pekişti." diye konuştu.

Çocukların çoğunun ilk kez bu tür bir sanatsal faaliyete katıldığı kaydeden yönetmen Düzdaş ise, "Bir öğrencimiz projenin sonunda, 'Artık ben de hikayelere ses verebiliyorum' dedi. O an, bu projenin neden bu kadar anlamlı olduğunu anladık." ifadelerini kullandı.

Radyo tiyatrosu projesi sonucu ortaya çıkan eser, dijital platformlarda yayımlandı.