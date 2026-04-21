Mudanya Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Alabay'ın 2. kişisel sergisi sanatseverle buluşuyor

Mudanya Üniversitesi, 27 Nisan tarihinde kişisel sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Üniversitenin Dr. Öğr. Üyesi Rabia Alabay'ın 'What's In My Head' adlı kişisel sergisi, Mudanya Üniversitesi Sergi Alanında sanatseverlerin katılımıyla açılacak. Sanatçının iç dünyasını ve zihinsel süreçlerini merkezine alan sergi, izleyiciyi alışılmış anlatıların dışına çıkaran bir deneyim sunması amaçlanıyor. Alabay bu sergiyi, zihni 'düzenlenmiş düşüncelerin, temiz hatıraların ve doğrusal hikayelerin mekanı' değil, aksine, 'kırık imgeler, yarım kalmış cümleler ve tekrar eden duyguların akışkan bir bütünü' olarak tanımlıyor. Alabay bu yaklaşımı, sergide yer alan eserlerin temel çıkış noktasını oluşturduğunu belirtti.

Sergideki çalışmalar, düşüncenin doğrusal bir yapıda ilerlemediğini ortaya koyuyor

Sergideki çalışmaların sergiyi ziyaret edecek sanatseverlere; düşüncenin doğrusal bir yapıda ilerlemediğini, aksine geri döndüğünü, kırıldığını ve sürekli yeniden üretildiğini vurgulaması hedeflendiği belirtildi. Bu bağlamda sergi yalnızca görsel bir deneyim değil, aynı zamanda zihinsel bir yolculuk niteliğini de taşıdığı ifade ediliyor. Bunun yanı sıra eserlerde, duyguların ve imgelerin üst üste bindiği, sessizlik ile yoğunluğun birlikte var olduğu bir iç dünyayı görünür kıldığı belirtiliyor. Alabay eserlerinde ise, 'içerisi', sabit bir mekan olmaktan çıkarak sürekli değişen, kaygan ve tamamlanmamış bir varoluş alanına dönüştürdüğünü aktarıyor. Mudanya Üniversitesi Sergi Alanında gerçekleşecek etkinlik, hem akademik çevrelerden hem de sanatla ilgilenen kitleden ilgi görmesinin beklendiği aktarıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı