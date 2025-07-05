Pursaklar Belediyesi, Bosna Hersek'te Yetim Çocuklar için Yaşam Alanlarını Yeniledi

Pursaklar Belediyesince Bosna Hersek'teki yetim çocukların yaşam alanları yenilendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bosna Hersek'teki yetim çocukların yaşam alanlarının baştan sona yenilendiği belirtildi.

Proje ile çocukların yaşam alanlarının daha güvenli, renkli ve kullanışlı hale getirildiği vurgulanan açıklamada, belediye ekiplerinin modern ve çocuk dostu alanlar oluşturarak, çocukların günlük yaşam kalitesini artırmayı hedeflediği kaydedildi.

Açıklamada, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in de şu görüşlerine yer verildi:

"Evladı Fatihan yadigarı Bosna'mızın yetim çocuklarının güzel yüzlerini bir nebze güldürmek nasip oldu. Yaşam alanlarını, Pursaklar Belediyesi olarak yeniledik. Bosnalı yetimlerin duası ve selamı, Allah'ın izniyle Pursaklar'a yeter. Pursaklar'dan Bosna'ya yaşam köprüsü kurmaya devam edeceğiz."

Açıklamada, projenin gerçekleşmesinde emeği geçen TUBODER Başkanı Yaşar Tufan ve eşi Ebru Tufan'a da destekleri için teşekkür edildi.