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Pursaklar 3. Kitap Günleri Başladı

Pursaklar 3. Kitap Günleri Başladı
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Ankara'nın Pursaklar ilçesinde düzenlenen 'Pursaklar 3. Kitap Günleri' etkinliği, önemli yazarların katılımıyla başladı. Etkinlikte kitap imza günleri ve söyleşiler gerçekleştirileceği belirtildi.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde "Pursaklar 3. Kitap Günleri" düzenlendi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Pursaklar Yaşam Merkezi'nde organize edilen etkinliğin açılışında, Pursaklar Kitap Günleri'nin, Ankara'daki önemli kitap fuarlarından biri olduğunu belirterek, "Kitap olmazsa hiçbir şey olmaz, okumak olmadığında insanoğlu aydınlanamaz." dedi.

Kaymakam Üzeyir Aziz Özeren ise 10 gün sürecek etkinlikte herkesin beğendiği kitabı alabileceğini belirterek, emeği geçenleri kutladı.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin de Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile düzenledikleri etkinlik kapsamında yazarın katılımıyla imza günleri ve söyleşilerin gerçekleştirileceğini bildirdi.

Kitap fuarına ilgi gösteren ziyaretçilere teşekkür eden Çetin, "Sevgili çocuklar, okuldan dönerken öğretmenleriniz size birer kitap çeki verecek. İstediğiniz kitabı onunla alabilirsiniz. İlk kitabınız belediyeden sizlere hediyedir." diye konuştu.

Protokol üyeleri, konuşmaların ardından fuardaki stantları ziyaret etti.

"Toplum ve İnsan" konulu söyleşiye de katılan Yenişehirlioğlu, okurları için kitaplarını imzaladı.

Kaynak: AA / Soner Aksakal - Kültür Sanat
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