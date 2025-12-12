Haberler

PTT 185 Yaşında Pul Sergisi Açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da PTT ve Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu iş birliğiyle 'PTT 185 Yaşında Pul Sergisi' açıldı. Sergide ödüllü pul koleksiyonları sergilendi ve PTT'nin tarihine dair önemli eserler tanıtıldı.

ANKARA'da Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ( Ptt ) ile Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu'nun (TFDF) iş birliğiyle ' Ptt 185 Yaşında Pul Sergisi' açıldı.

Ptt Pul Müzesi'nde düzenlenen ' Ptt 185 Yaşında Pul Sergisi' açılışına PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, TFDF Başkanı Ziya Ağaoğulları ile PTT personeli katıldı. Sergide milli ve uluslararası yarışmalarda ödüle layık görülen pul koleksiyonları sergilendi. PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, serginin 185'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında hazırlandığını söyleyerek, "Posta hizmetlerimizin zaman içindeki yolculuğunu gözler önüne seren eserler ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminden günümüze kadar uzanan süreçte tedavüle sunulmuş binlerce pulun yer aldığı müzemizde; sergimiz aracılığıyla milli ve uluslararası yarışmalarda altın madalyaya layık görülmüş ve filatelistlerimizin yıllarca uğraş vererek hazırladıkları değerli koleksiyonlarını vatandaşlarımızla buluşturmanın memnuniyetini yaşıyoruz" dedi.

'KIYMETLİ BİR BELGE'

Gülten her bir pulun, içinde bulunduğu dönemi betimleyen bir sanat eseri olduğunu ifade ederek, "Her koleksiyon ise bir milletin geçmişini ve kültürel birikimini gözler önüne seren kıymetli bir belgedir. Pullar; bir ülkenin tarihini, doğasını, kahramanlarını, değerlerini anlatan sessiz birer elçidir. PTT ailesi olarak bizler de hem yurt içinde hem de uluslararası alanda milyonlarca insana ulaşan geniş hizmet yelpazemiz içerisinde tarihimize, kültürümüze ve değerlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Filateli hizmetimiz de bu noktada PTT'mizin kurumsal hafızasını, milli kimliğini ve kültürel misyonunu en güçlü şekilde yansıtan alanların başında yer alıyor. Bugün burada, 185'inci kuruluş yılımızın ruhuna yaraşır bir şekilde; filatelinin sanatsal ve tarihi değerini bir kez daha görünür kılıyor. Bir pulun ardındaki zenginliği sabırla görünür kılan, kültürümüze ve tarihimize ait unsurları özenle geleceğe taşıyan filatelistlerimiz, bu alanın değerli öncülerindendir" diye konuştu.

Haber-Kamera: Nisa MİĞAL-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama: Merhaba ikinci hayat

Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı bavulunu topladı

Ünlü gazeteci duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı bavulunu topladı
SDG'ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt

TSK konvoyları peş peşe Suriye'de görüntülendi, MSB'den açıklama geldi
Ünlü tasarımcıdan dikkat çeken sözler! Bu otomobili alan pişman oluyor

Bu otomobili satın alanlar kısa süre içinde pişman oluyor
Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama: Merhaba ikinci hayat

Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Atılan manşetler bomba! Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı

Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı
Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama! Çok konuşulan iddialara bakın ne cevap verdi

Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama! Vahim iddialara böyle yanıt verdi
Gidecek mi kalacak mı? Galatasaray'dan Icardi açıklaması

Galatasaray'dan Icardi açıklaması
Tepki çeken uygulama: Kız yurdunda öğrenciler gece yarısı camlara döküldü

Ailelerine giden mesaj yüzünden kız öğrenciler camlara döküldü
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
Katliam gibi kaza! Aracıyla çarptığı 3 yaşlı feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Aracıyla çarptığı 3 yaşlı feci şekilde can verdi
title