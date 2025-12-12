ANKARA'da Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ( Ptt ) ile Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu'nun (TFDF) iş birliğiyle ' Ptt 185 Yaşında Pul Sergisi' açıldı.

Ptt Pul Müzesi'nde düzenlenen ' Ptt 185 Yaşında Pul Sergisi' açılışına PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, TFDF Başkanı Ziya Ağaoğulları ile PTT personeli katıldı. Sergide milli ve uluslararası yarışmalarda ödüle layık görülen pul koleksiyonları sergilendi. PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, serginin 185'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında hazırlandığını söyleyerek, "Posta hizmetlerimizin zaman içindeki yolculuğunu gözler önüne seren eserler ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminden günümüze kadar uzanan süreçte tedavüle sunulmuş binlerce pulun yer aldığı müzemizde; sergimiz aracılığıyla milli ve uluslararası yarışmalarda altın madalyaya layık görülmüş ve filatelistlerimizin yıllarca uğraş vererek hazırladıkları değerli koleksiyonlarını vatandaşlarımızla buluşturmanın memnuniyetini yaşıyoruz" dedi.

'KIYMETLİ BİR BELGE'

Gülten her bir pulun, içinde bulunduğu dönemi betimleyen bir sanat eseri olduğunu ifade ederek, "Her koleksiyon ise bir milletin geçmişini ve kültürel birikimini gözler önüne seren kıymetli bir belgedir. Pullar; bir ülkenin tarihini, doğasını, kahramanlarını, değerlerini anlatan sessiz birer elçidir. PTT ailesi olarak bizler de hem yurt içinde hem de uluslararası alanda milyonlarca insana ulaşan geniş hizmet yelpazemiz içerisinde tarihimize, kültürümüze ve değerlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Filateli hizmetimiz de bu noktada PTT'mizin kurumsal hafızasını, milli kimliğini ve kültürel misyonunu en güçlü şekilde yansıtan alanların başında yer alıyor. Bugün burada, 185'inci kuruluş yılımızın ruhuna yaraşır bir şekilde; filatelinin sanatsal ve tarihi değerini bir kez daha görünür kılıyor. Bir pulun ardındaki zenginliği sabırla görünür kılan, kültürümüze ve tarihimize ait unsurları özenle geleceğe taşıyan filatelistlerimiz, bu alanın değerli öncülerindendir" diye konuştu.

