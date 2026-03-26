Hüsamettin Koçan'ın 'Ben Bu' sergisi CerModern'de açıldı

Ressam ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın "Ben Bu" sergisi sanatseverlerle buluştu.

CerModern'de ziyarete açılan sergi, verdiği mesajların yanı sıra sanatçının kendi içinde açtığı bir tartışma alanına işaret ederek, izleyiciyi bir sanatçının içsel diyaloğuna tanıklık etmeye davet ediyor.

Şamanizm'den Selçuklu ve Osmanlı dönemine kadar farklı kültürel katmanlara temas eden eserlerde zaman ve teknik bir araya gelerek, geçmiş ile bugün arasında çok katmanlı bir dil kuruyor.

Dijital baskılar, kitsch öğeler ve düz kağıt yüzeyler Anadolu bozkırının renkleriyle yeniden yorumlanırken, heykellerde seramik ve metal "demon" ve "şahmaran" figürleri ile öne çıkıyor.

"İnsanlar yaşadığı mekanla anlam kazanırlar"

Serginin açılış resepsiyonunda konuşan Hüsamettin Koçan, sergisini CerModern'de açarken mekan ve hikaye arasında bir anlam aradığını belirterek, "İnsanlar yaşadığı mekanla anlam kazanırlar ya da mekan ona göre anlam kazanır." dedi.

Herkesin kendi hikayesine sahip çıkması gerektiğini ifade eden Koçan, "Büyük insanlar, hayatlarından sonuç çıkaran insanlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Koçan, "Buradaki sergide ben aslında inandığım, kendi hikayemle bağlantısı olan ilmekleri yan yana getirdim. Ben anlamayı çok önemsiyorum, yaratma süreci aynı zamanda anlama süreci. Onun için bu sergi bugüne kadar geldi." diye konuştu.

Sergi, 29 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.