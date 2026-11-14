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Prof. Dr. Hamdi Şahin, Fatih Sultan Mehmed Han’ın Homeros ve Troya ilgisini anlattı

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Prof. Dr. Hamdi Şahin, Fatih Sultan Mehmed Han’ın Homeros ve Troya ilgisini anlattı
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Troya Müzesi'nde Prof. Dr. Hamdi Şahin'in konferansında Fatih Sultan Mehmed Han'ın Homeros ve Troya ilgisi ele alındı. Konferansa Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve davetliler katıldı.

Troya Müzesi'nde Fatih Sultan Mehmed Han'ın Homeros'a ve Troya'ya duyduğu ilgi, tarihi ve kültürel açıdan ele alındı.

Prof. Dr. Hamdi Şahin'in Troya Müzesi'nde gerçekleştirdiği konferansta, Fatih Sultan Mehmed Han'ın Homeros'a ve Troya'ya duyduğu ilgi, tarihi ve kültürel açıdan ele alındı. Konferansa; Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve davetliler katıldı. Tarihin, kültürün ve edebiyatın binlerce yıllık izlerini bir araya getiren bu buluşmada, Homeros'un dünyasından Fatih Sultan Mehmed Han'ın Troya'ya uzanan ilgisine farklı bir perspektiften bakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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