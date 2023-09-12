Priştine'de 15. Uluslararası Film Festivali Başladı

Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen PriFest Uluslararası Film Festivali'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Festivalde bu yıl İsrail odak noktası olacak ve Balkan filmleri ana kategori olarak yer alacak. Türk yönetmenler Belkıs Bayrak ve Mehmet Bahadır Er de festivalde jüri olarak görev yapacak.

Kosova'nın başkenti Priştine'de bu yıl 15'incisi düzenlenen "PriFest Uluslararası Film Festivali"nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Priştine'nin "Armata" sinemasında kırmızı halı geçişiyle başlayan tören kapsamında, yönetmen Fisnik Maxville'nin "Toka brenda meje" isimli film gösterildi.

PriFest'in Direktörü Fatos Berisha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Kosova ve İsrail'in ortak film yapımına ilişkin ikili anlaşma imzalaması nedeniyle festivalin odak noktasının İsrail olacağını söyledi.

Festivaldeki ana kategorinin geleneksel olarak bu yıl beş filmin yarıştığı "Balkan filmleri" olduğunu belirten Berisha, şu ifadeleri kullandı:

"Açılışı bir Kosova filmiyle yapıyoruz. Dünya prömiyerini Saraybosna Film Festivali'nde yapan Karadağ filmi 'Sirin' ve ardından Berlin Film Festivali'nde prömiyerini yapan dikkat çekici Bulgar filmi 'Blaga's lessons' ile devam ediyoruz. Ardından yakın zamanda vefat eden Hırvat yönetmen Nola'nın filmi 'Escort' geliyor ve Arnavutluk'tan 'Nje filxhan kafe dhe kepuce te reja veshur' filmiyle bitiriyoruz."

Berisha, festivale çok sayıda İsrailli görüntü yönetmeninin katılacağını, İsrail filmlerinin gösterileceğini ve atölye çalışmaları yapılacağını sözlerine ekledi.

Festivalde kısa ve orta metrajlı filmlerin yanı sıra özel gösterimler ve görüntü yönetmenlerinin çalışmaları hakkında paneller de düzenlenecek.

Türk yönetmenler Belkıs Bayrak ve Mehmet Bahadır Er, festivalde jüri olarak yer alacak.

Toplamda 21 filmin gösterileceği PriFest, 17 Eylül Pazar ödül töreniyle sona erecek.