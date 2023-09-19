Pozantı Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla çocuklara Hacivat ve Karagöz gösterisi düzenledi. Etkinlikte çocuklar gölge oyunuyla eğlendi. Belediye Başkanı Mustafa Çay, çocukların mutluluğunun motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

Pozantı'da çocuklara, Hacivat ve Karagöz gösterisi sunuldu.

Pozantı Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinlikte çocuklar, Hacivat ve Karagöz gölge oyunuyla eğlendi.

Belediye Başkanı Mustafa Çay, etkinlik sonrası yaptığı konuşmada, çocukların mutluluğunun kendilerine büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, bu tür etkinlikler yapmaya devam edeceklerini söyledi.