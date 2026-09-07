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Pompeiopolis Antik kentinde 105 metrekarelik mozaik bulundu

Pompeiopolis Antik kentinde 105 metrekarelik mozaik bulundu
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Kastamonu’nun Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis Antik Kenti kazılarında M.S. 4. yüzyıla ait 105 metrekarelik dev zemin mozaiği ve M.S. 2. yüzyıldan kalma bir Eros başı bulundu. Müjdeyi veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yer alan Pompeiopolis Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarında, milattan sonra 4. yüzyıla ait devasa bir zemin mozaiği ile 2. yüzyıldan kalma Eros başı gün yüzüne çıkarıldı.

105 METREKARELİK MOZAİK BULUNDU

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Taşköprü’deki antik kentte yürütülen kazılarda tarihi bir keşfe imza atıldığını duyurdu. Bakan Ersoy, geometrik kompozisyonlardan oluşan ve son derece iyi korunduğu tespit edilen yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaiğinin açığa çıkarıldığını açıkladı.

EROS BAŞI DA BULUNDU

Orta nefte yer alan mozaik döşemesinin tamamını ortaya çıkarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Ersoy, 2026 yılı kazı sezonunda ayrıca M.S. 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir Eros başının da bulunduğunu aktardı. Bölgedeki arkeolojik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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