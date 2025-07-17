Pluxee Sinema Günleri Açık Havada Sinema Keyfi Sunuyor

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Pluxee'nin katkılarıyla düzenlenen 'Pluxee Sinema Günleri' temmuz-eylül ayları arasında Zorlu PSM'deki Vestel Amfi'de, klasik ve yeni filmlerle sinemaseverlerle buluşacak. Etkinlikler pazartesi ve perşembe akşamları ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Pluxee'nin katkılarıyla düzenlenen "Pluxee Sinema Günleri", temmuz-eylülde açık havada sinema keyfi sunuyor.

Pluxee'den yapılan açıklamaya göre, Zorlu PSM'deki Vestel Amfi'de, sinemanın zamansız, klasik yapımları ile yeni filmler, sinemaseverlerle buluşacak.

Pazartesi ve perşembe akşamları ücretsiz düzenlenecek etkinlik kapsamında, bu akşam "La Cocina", 21 Temmuz'da "Pulp Fiction", 28 Temmuz'da "Dr. Strangelove" ve 31 Temmuz'da "Julie & Julia" filmleri izlenebilecek.

Rezervasyon zorunluluğu bulunan etkinlikle ilgili detaylı bilgiye "https://www.zorlupsm.com/etkinlikler" sayfasında yer alan "Pluxee Sinema Günleri" başlığından ulaşılabilir.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Kültür Sanat
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