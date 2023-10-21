Piyanist Fazıl Say'ın İsviçre'deki Konserleri İptal Edildi

Piyanist Fazıl Say, İsviçre'deki dört konserinin iptal edildiğini, gerekçe olarak da İsrail- Filistin savaşı konusundaki fikirlerini gösterdiklerini açıkladı…

Fazıl Say, sosyal medya hesabından,"Maalesef barıştan yana olmak zor zanaat… Filistin- İsrail konusunda bir tuhaf gelişmede bu açıdan… Avrupa'nın ortasında iptal edilen konserlerim" diyerek gelişmeyi duyurdu.

"İsviçre'de Migros firmasının konser organizasyonu biriminin yapacağı, planlanmış 4 konserimizde ben programdan çıkarıldım" diyen Say, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

-Migros firması yetkilileri sebep olarak, İsrail-Filistin gerilimi konusunda sosyal medyamda yansıttığım fikirlerimi gösterdiler. Tüm yazdıklarım hiçbir değişiklik olmadan sosyal medyamda durmaktadır. Kendileri de bir açıklama yapacaktır.

-23 Ekim Zürih, 24 Ekim Bern, 25 Ekim Cenevre ve 26 Ekim Luzern'deki bu konserlerde Birmingham Orkestrası ile beraber sahneye çıkmam, bu karar sebebi ile mümkün olmayacak. Sanatseverlere iletmek isterim.

-Tüm bunlardan rahatsızlık duyulmasını, hatta konser iptaline dönüşmesini tuhaf karşılamakla beraber, benim açımdan yapacak bir şey yok. Dinlenmediğimiz, sesimizin duyulmak istenmediği bir ortamdayız.

-Ben Avrupa'da ifade özgürlüğüne güven duyulur, karanlık ve anlayışsızlık yaşanmaz diye bilirdim. Bu rahatsız edici olay babında, güvenim oldukça sarsıldı. Bunu belirtmek isterim.