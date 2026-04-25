Haberler

Piyanist Fazıl Say'ın 'Bir Öğretmenin Hayalleri' eseri ilk kez sanatseverlerle buluşacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

PİYANİST Fazıl Say'ın, yeni albüm turnesi Çılgın Nar Ağacı kapsamında ilk konseri 5 Mayıs 2026'da İstanbul Kültür Üniversitesi Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezinde düzenlenecek. Konserde, Fazıl Say üniversitenin kurucusu ve onursal başkanı İnş. Yük.Müh. Fahamettin Akıngüç'ün 100'üncü yaşına ithafen bestelediği, 'Bir Öğretmenin Hayalleri' isimli eserini de ilk kez sunacak.

Yaklaşık 20 yılı aşkın süredir, her yıl İKÜ'de sanat severlerle buluşan Piyanist Fazıl Say, İnş. Yük. Müh. Fahamettin Akıngüç'ün 100'üncü yaşına ithafen bestelediği 'Bir Öğretmenin Hayalleri' isimli eserle ilgili şunları söyledi:

"Bir eğitim kurumunun, sanata, kültüre, müziğe bu derece önem vermesi benim için kalbimde bir yer etti. Bütün bunların yaratıcısı Fahamettin Akıngüç'e kendimi şükran dolu hissetmişimdir. Bir iki yıldır üzerine düşündüğümüz bir konu vardı. Sayın Fahamettin Akıngüç'e bir eser ithaf etmek. Bu eseri besteledim. 5 Mayıs'ta AOSM'de seslendirmek üzere. Bu eserin Adı Bir Öğretmenin Hayalleri." Fahamettin Akıngüç'ün 100 yaşına basmakta olduğuna dikkati çeken Fazıl Say, "Fahamettin Akıngüç 70 yıla yakın süredir okullara eğitim kültürünü verdi. Bu Türkiye için de çok önemli, benim için de çok önemli. Ben de müziğimle bunu cevaplamak istedim."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

