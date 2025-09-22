Pırıl: Saklı Robotlar, Sinemalarda!

TRT Çocuk'un çizgi dizisi Pırıl'ın beyazperdedeki ikinci filmi "Pırıl: Saklı Robotlar", 29 Ekim'de sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, ilk filmi ile gişede başarı yakalayan yapım, yeni filmiyle matematiğin gizemini korumak için dönüyor.

Filmin konusu kısaca şöyle:

"Bambaşka bir serüvenin peşine düşen Pırıl ve arkadaşları robotların ardındaki sırrı çözmek ve yapay zekanın tehlikeli planlarını durdurmak için matematiğin altın çağlarına uzanan bir yolculuğa çıkıyor. Antik Mısır'dan Antik Yunan ve İslam Uygarlığı'na uzanan bu macerada kahramanlar, Efes'ten Bağdat'taki Bilgelik Evi'ne ve İskenderiye Kütüphanesi'ne kadar birçok tarihi mekanda ipuçlarını birleştirerek gizemi çözmeye çalışıyor."

Film, matematiğin yalnızca sayılardan ibaret olmadığını, düşünceyi, keşfi ve yaratıcılığı besleyen evrensel bir değer olduğunu öne çıkarıyor.