Pınk Martini, Turkcell Vadi İstanbul'da konser verecek
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ABD'li müzik grubu Pınk Martini, Avrupa turnesi kapsamında 30 Haziran'da Turkcell Vadi İstanbul'da hayranlarıyla buluşuyor. Kendilerini "Dünyanın değişik köşelerinden melodileri ve ritimleri bir araya getirerek modern bir formda sunan müzik arkeologları" olarak tarif eden topluluğun şarkıları, La Casa de Papel'den The West Wing'den Desperate Houseviwes'a kadar birçok dizi ve filmde de yer buldu.
ABD'li müzik grubu Pınk Martini, Avrupa turnesi kapsamında 30 Haziran'da Turkcell Vadi İstanbul'da hayranlarıyla buluşuyor.
"Sympathique", "Hang on Little Tomato", "Hey Eugene", "Splendor in the Grass", "Joy to the World", "1969", "A Retrospective", "Get Happy", "Dream A Little Dream", "Je Dis Oui" albümleriyle altın ve platin plak kazanan, Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pink Martini grubu, 30 Haziran'da Turkcell Vadi İstanbul'da konser verecek."Je Dis Oui" albümünde Türk sevenlerine de sürpriz yapan grup, "Aşkım Bahardı" şarkısına da yer verdi. Pink Martini son olarak kariyerlerinin başında dünya çapında ses getiren ilk albümleri "Sympathique" ile eş zamanlı olarak kaydedilen ve uzun zamandır beklenen "Thomas Lauderdale Meets The Pilgrims" albümünü Heinz Records etiketiyle Mayıs 2023'te dinleyici ile buluşturdu. "Night and Day", "Malagueña" ve "Rhapsody in Blue" gibi sevilen şarkıların yorumlandığı albüm 11 şarkıdan oluşuyor. Kendilerini "Dünyanın değişik köşelerinden melodileri ve ritimleri bir araya getirerek modern bir formda sunan müzik arkeologları" olarak tarif eden topluluğun şarkıları, La Casa de Papel'den The West Wing'den Desperate Houseviwes'a kadar birçok dizi ve filmde de yer buldu.Samurayların aşk şarkılarından 1930'ların Küba müziğine, Fransız şansonlarından Brezilya sokak şarkılarına kadar geniş bir repertuvara sahip topluluk, İstanbul konserinde vokalde China Forbes ile sahneye çıkacak.