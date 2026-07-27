Haberler

918. Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreş Festivali'nde Başpehlivan Erkan Taş

918. Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreş Festivali'nde Başpehlivan Erkan Taş
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'daki 918. Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreş ve Kültür Festivali'nde başpehlivanlığı Erkan Taş kazandı. Festivalde güreş ağalığını 18 milyon 560 bin lira teklifle iş insanı Ender Şahin üstlendi.

Ordu'da düzenlenen "918. Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali"nde başpehlivanlığı Erkan Taş kazandı.

Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası'nda düzenlenen ve dün olumsuz hava şartları nedeniyle bugüne ertelenen festivalin son gününde, büyük orta, başaltı ve başpehlivanlık yağlı güreş müsabakaları yapıldı.

Festivalde güreş ağalığını 18 milyon 560 bin lira ile en yüksek teklifi veren iş insanı Ender Şahin kazandı.

Farklı illerden pehlivanların katıldığı festivalde Erkan Taş, final müsabakasında kuzeni olan rakibi Mustafa Taş'ı yenerek başpehlivan oldu.

Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, AA muhabirine, 22 Temmuz'da başlayan festivalde birçok etkinliğin yapıldığını söyledi.

Festival kapsamında CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 2026 sezonu 5. etabının da gerçekleştirildiğini belirten Gündoğar, gösterdiği mücadele sonucu başpehlivan olan Erkan Taş'ı tebrik etti.

Gündoğar, etkinliklere katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA
Ahbap Derneği'ne kayyum atandı

Ahbap Derneği ile ilgili mahkemeden yeni karar
Türkiye'ye F-35 satışı ile ilgili Trump'tan yeni açıklama

Trump'tan Türkiye çıkışı! ABD yolundaki Netanyahu'ya resti çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlyas Yalçıntaş'ın uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı

Ünlü şarkıcının merakla beklenen test sonucu çıktı
Otomobilinden inen sürücü, kamyonet sürücüsünü darbetti

Bir anlık sinirin bedeli çok ağır oldu

Uyuşturucu testi negatif çıkan Sıla suskunluğunu bozdu: Ben kendimden emindim

Uyuşturucu testi negatif çıkan ünlü şarkıcı suskunluğunu bozdu
Tarihi mezarların üzerini taşlarla örtüp otoparka çevirdiler

Dışarıdan bakıldığında otopark gibi görünse de içi bambaşka
Bahçeli'den Yeni Parti için ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! Bahçeli'den Yeni Parti için ilk sözler
Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı

Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı
Dehşete düşüren görüntü! İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor

Dehşete düşüren görüntü! İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor