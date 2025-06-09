Perşembe Yaylası Kurban Bayramında Yerli Turistlerin Gözdesi Oldu

Perşembe Yaylası Kurban Bayramında Yerli Turistlerin Gözdesi Oldu
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Ordu'nun Aybastı ilçesindeki doğal güzellikleriyle ünlü Perşembe Yaylası, Kurban Bayramı tatilinde yoğun ilgi görüyor. Doğayla baş başa kalmak isteyen ziyaretçiler, mendereslerde bol bol fotoğraf çekerek keyifli anlar geçiriyor.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası, Kurban Bayramı tatilinde doğayla baş başa kalmak isteyenlerin uğrak yeri oldu.

Menderesleriyle dikkati çeken 1500 rakımlı Perşembe Yaylası, bayram dolayısıyla bu yıl da yoğun ilgi görüyor.

İlçeye 17 kilometre mesafedeki menderesleri ziyaret edenler, bol bol fotoğraf çekerek manzaraları unutulmaz hale getiriyor.

Doğa harikası menderesleri ve gölüyle ziyaretçilerine farklı güzellikler sunan yayla, Kurban Bayramı tatilinde yerli turistlerin adeta akınına uğradı.

Bazı vatandaşlar, aileleriyle piknik yaparken bazıları da oturma alanlarında vakit geçiriyor. Perşembe Yaylası'nda açan orman gülleri, ziyaretçilerini cezbediyor.

"Perşembe Yaylası harika bir yer"

Yaylaya gelen ziyaretçilerden Erol Yiğit, AA muhabirine, Perşembe Yaylası'nın doğal güzelliği ve manzarasıyla etkileyici olduğunu söyledi.

Yaylayı daha önce görmeyenlerin mutlaka ziyaret etmesi tavsiyesinde bulunan Yiğit, ailecek vakit geçirebilecek bir yer olduğunu dile getirdi.

Yaylanın son dönemde en kalabalık günlerini geçirdiğini belirten Yiğit, özellikle gurbetçilerin yaylayı özlediklerini ve ilk fırsatta buraya geldiklerini ifade etti.

Harun Yağmur da ailece güzel anlar yaşadıklarını dile getirerek, "Manzarası, havası, suyu ve orman gülleriyle Perşembe Yaylası harika bir yer. Biz de ailecek tatilimizin bir gününü burada geçirdik." dedi.

Semih Şahin de yaylanın mutlaka görülmesi gerektiğini kaydederek, "Bize göre burası, Türkiye'nin cennet köşelerinden biri. Biz yaylaya hayran kaldık." diye konuştu.

Doğal manzarası ve temiz havasıyla ilgi gören yayla, dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Kültür Sanat
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