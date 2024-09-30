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Perre Antik Kenti'ndeki Tokalaşma Anıtı, 5 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Perre Antik Kenti'ndeki Tokalaşma Anıtı, 5 Bin Ziyaretçi Ağırladı
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Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde sergilenen tokalaşma anıtı ve yazıt, restorasyon çalışmalarının ardından Müzeler Haftası kapsamında ziyarete açıldı. 5 ayda yaklaşık 5 bin kişinin ziyaret ettiği eserler, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerden ilgi gördü.

Restorasyon çalışmalarının ardından Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde sergilenen tokalaşma anıtı ve yazıtını 5 bin kişi ziyaret etti.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, eserlerin 18-24 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında ilk kez ziyarete açıldığını hatırlattı.

Eserlerin yaklaşık 5 ayda 5 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini aktaran Alkan, "Yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz özellikle bu kabartmaları bizlere soruyorlardı ve görmek istediklerini söylüyorlardı. Yaptığımız istatistikler sonucunda 5 bin kişi bu alanı görmeye geldi. Daha fazla ziyaretçiyi Perre Antik Kenti'ne eserleri görmeye davet ediyorum." dedi.

Ziyaretçilerden Ali Parlak ise Perre Antik Kenti'ni gezmeye geldiğini ve çok etkilendiğini ifade etti.

Köylüler bulmuştu

Gerger ilçesine bağlı Onevler köyü Kımıldağı yakınlarında 26 Eylül 2023'te kabartma heykel gören köylüler, durumu Adıyaman Müze Müdürlüğüne bildirmiş, inceleme yapan ekipler, bölgenin kült (kutsal alan) alan olduğunu belirlemişti. Ekipler, alanda tokalaşma sahnesinin olduğu kabartma ile yazıtların yer aldığı stelleri bulmuştu. Eserler, bölgenin sarp kayalık olması nedeniyle askeri helikopterle bulunduğu alandan taşınmıştı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Kültür Sanat

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