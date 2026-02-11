Haberler

Psikiyatr Gülcan Özer ve Psikolog Ezgi Taboğlu, Pera Müzesi'ne konuk olacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pera Müzesi, 26 Şubat'ta Psikiyatr Dr. Gülcan Özer ve Psikolog Ezgi Taboğlu'nu ağırlayarak 'ötekiyle kurulan ilişkilerde yakınlık ve mesafe arasındaki hassas denge' konusunu ele alacak.

Pera Müzesi, "Yazar-Editör Sohbetleri" serisi kapsamında 26 Şubat'ta Psikiyatr Dr. Gülcan Özer ve Psikolog Ezgi Taboğlu'nu ağırlayacak.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, Pera Müzesi ve Atlas Publishing Lab işbirliğiyle Pera Müzesi Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek etkinlikte, "ötekiyle kurulan ilişkilerde yakınlık ve mesafe arasındaki hassas denge" konusu ele alınacak.

Bağlanma biçimlerinden sınır koyma pratiklerine, arzulardan kendilik algılarına uzanacak sohbet, ilişkilerde çoğu zaman fark etmeden taşınan psikolojik ve duygusal dinamiklere odaklanacak.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Kültür Sanat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ağlatan sözler

Erdoğan'dan kıyafeti yüzünden aşağılanan başkanı ağlatan sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayatını kaybeden genç oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın son paylaşımı

Hayatını kaybeden genç oyuncunun son paylaşımı
Elindekini gören şaşıp kalıyor! Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü

Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü
Tepkilerin odağındaki TÜVTÜRK'te bir skandal daha: Vatandaş video çekip isyan etti

TÜVTÜRK'te bir skandal daha: Vatandaş o anları kayda alıp isyan etti
Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler açıklanacak o veriye çevrildi

Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler saat 16.30'a çevrildi
Hayatını kaybeden genç oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın son paylaşımı

Hayatını kaybeden genç oyuncunun son paylaşımı
Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi

Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi
Mert Demir'in hayranından gelen mesaja verdiği yanıt güldürdü

Hayranının benzetmesine verdiği yanıt güldürdü